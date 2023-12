´Quiero ganar´: Ohtani

Ohani no podrá subir al montículo sino hasta 2025.

Los Ángeles, EU

Shohei Ohtani abrió su primera conferencia como pelotero de los Dodgers eludiendo preguntas sobre si se sometió a una segunda cirugía de Tommy John.

"En el momento del anuncio, no sabíamos qué íbamos a hacer. Por eso nunca dije qué tipo de procedimiento se realizaría", dijo Ohtani el jueves, durante una conferencia de prensa tras firmar un contrato sin precedente con Los Ángeles, por 10 años y 700 millones de dólares.

Fue la primera comparecencia del astro japonés ante los medios desde el 9 de agosto, dos semanas antes de lastimarse lanzando. La lesión requirió de una intervención quirúrgica, realizada el 19 de septiembre por Neal ElAttrache, jefe médico de los Dodgers.

Ohani no podrá subir al montículo sino hasta 2025. El 1 de octubre de 2018, se había sometido ya a una cirugía de Tommy John con ElAttrache.

"Obviamente no soy un experto en el campo médico, pero se hizo un procedimiento", dijo Ohtani. "No estoy seguro de cómo se llama. Sé que fue completamente distinto al de la primera vez, así que no sé cómo lo llamen ustedes. Probablemente podrían llamar a mi médico para hablar de eso".

Ohtani tampoco quiso revelar qué otros equipos negociaron con él antes de llegar al acuerdo del fin de semana pasado.

"El mercado de agentes libres sigue abierto, y no quiero realmente interferir con los planes de nadie. No quiero decir nada erróneo, sí quiero decir que tuve conversaciones con otras organizaciones", comentó.

El jugador reveló en cambio el nombre del perro que estaba en su regazo el 16 de noviembre, cuando apareció en MLB Network para el anuncio de que había ganado por segunda vez el premio al Jugador Más Valioso. Tiene el nombre estadounidense Decoy y un nombre japonés, Decopin o Dekopin, dependiendo de la transliteración.

Ohtani vistió un traje azul marino y una corbata azul. Se quitó la chaqueta y se puso un jersey de los Dodgers con el número 17.

Luego se colocó la gorra azul, con la "L" y la "A" entrelazadas. Se la quitó para hablar.

"Algo que resalta de verdad en mi cabeza es que cuando me reuní con los Dodgers, el grupo de propietarios dijo que, al mirar los últimos 10 años, pese a que habían llegado a los playoffs en cada uno y habían ganado un anillo de la Serie Mundial, consideraban eso un fracaso. Cuando lo oí, supe que todos quieren ganar, y yo me siento exactamente así".

Ohtani jamás llegó a los playoffs, en seis temporadas con los Angelinos de Los Ángeles.