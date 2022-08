Así se va Leo Heras de Mariachis

El lunes, Heras y el venezolano Luis Sardiñas dejaron a la novena para formar parte de los Olmecas de Tabasco y Algodoneros de Unión Laguna, respectivamente, de cara a los Playoffs de la LMB.

"Sinceramente no (le sorprende salir de Mariachis), pero gracias a Dios soy hijo de jugador y desde niño se me inculcó que hay que estar listo para todo, esto es un negocio, así lo entiendo desde que soy muy niño con mi papá. No pasa nada, estoy contento con mi nuevo equipo", comentó quien fue el Campeón de Bateo de la LMB con Mariachis en 2021.

"Solo estoy pensando en jugar Playoffs y ayudar a Tabasco a quedar campeón. No hablé con nadie de ellos (directiva o mánager), hablé directamente con el gerente, me avisó del cambio y le dije muchas gracias por todo, le di vuelta a la página".

El lunes, Mariachis informó la salida de Heras mediante un comunicado que dejó dudas sobre el motivo del cambio de jardinero.

"En Mariachis siempre prevalecerán los valores de disciplina, amor por la camiseta y el compromiso con la afición, trabajando en pro de la institución. Bajo esta línea, la directiva ha tomado la decisión de traspasar a Leonardo Heras a los Olmecas de Tabasco", expresa parte del boletín que CANCHA le leyó a Heras al no estar enterado de este comunicado.

"Qué te puedo decir, soy jugador profesional, se me paga por jugar beisbol, no se me paga por otra cosa. Yo vine a jugar beisbol, estoy agradecido con ellos (Mariachis), venía de Yucatán, no sé, ellos tendrán sus palabras, sus razones de decir eso, de mi parte no puedo decir nada, simplemente no sería de caballeros yo decir algo así", respondió Heras.

"A mí me pagaron por jugar beisbol, yo jugué beisbol y se acabó. Cada persona tiene su mundo en la cabeza, pero estoy agradecido con ellos, no sé qué habrá pasado, pero de mi parte nunca saldrá hablar mal de nadie y no pienso hacerlo ahorita".

Ayer, Mariachis lanzó una fe de erratas, aclarando la salida de Leo Heras.

"A través de este conducto les hacemos llegar la aclaración y evitar cualquier malinterpretación con la salida de Leonardo Heras de Club Mariachis de Guadalajara. Estamos muy agradecidos con el profesionalismo y entrega de Leonardo Heras con la cual se convirtió en un pelotero histórico de Club Mariachis durante su estadía con nosotros, tiene todo nuestro reconocimiento y respeto", expresó la organización.

¿Cómo se va de Guadalajara?

Me voy contento, me gusta mucho Guadalajara, me tocó jugar primero con Charros, dos años muy buenos y ahora con Mariachis. Estoy muy contento de los años que pasé aquí.

No se me puede pasar darle las gracias a mis compañeros, tengo que entender que fueron muy increíbles, me apoyaron y yo los apoyé. Agradecido con Mariachis, les deseo lo mejor para la siguiente temporada, que sea llena de éxitos y no nomás dejo compañeros, también dejo a mi hermano (Berny).

¿Por qué Mariachis tuvo una temporada tan complicada?

Ya he pasado por temporadas así que no se gana, que es muy complicado sacar un triunfo o meternos a la postemporada, hay temporadas así, de verdad no tendría la palabra correcta para definirlo. Estuve metido toda la temporada con Mariachis y te echaría mentiras si te dijera una palabra del por qué pasó todo.

ASÍ LO DIJO..

"Soy muy agradecido, nada pasó en contra mía, nada malo pasó conmigo en Mariachis, todos se portaron bien conmigo, no hay nada malo que hablar, la verdad". Leo Heras

Ayer, los Mariachis cayeron 6-4 ante los Olmecas de Tabasco en el inicio de la última serie de temporada regular en el Estadio Panamericano, donde Leo Heras pegó un jonrón en su primer duelo con los visitantes.