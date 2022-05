Festejan... en el diamante

No importa si son solteras, casadas o mamás, es importante luchar por nuestros sueños". JULISSA IRIARTE, AMPÁYER

Mientras que muchas mamás festejaban en casa, restaurantes o en los festivales de la escuela, Luz Alicia Gordoa y Julissa Iriarte decidieron hacerlo de la manera que más les gusta: impartiendo justicia en el diamante.

Una de las principales funciones de Luz Alicia como ampáyer es vigilar que los peloteros y managers cumplan las reglas, y como madre es una labor similar, pues intenta inculcar valores a su hija Dafne.

"Es parecido porque tienes que comportarte bien firme. Con mi hija debo ser firme y llevarla de la mano igual que como ampáyer que debe ser bien firme y con decisión. Es importante que los valores que nos inculcaron nuestros padres se los pasemos a nuestros hijos, y la verdad es que mi hija va por muy buen camino.

"Siempre le he dicho a mi hija y a todas las mujeres que buscan un lugar en el deporte que no se den por vencidas, que no tiren la toalla. Uno de los valores más importantes en la juventud es la fortaleza de la mujer, sabemos que por naturaleza la mujer es una guerrera y siempre da batalla", dijo Luchy.

Dafne es la mayor inspiración de la juez sinaloense y estuvo presente en el debut de su mamá en la Liga Mexicana de Beisbol, en un juego entre Diablos Rojos del México y Guerreros de Oaxaca en el Estadio Fray Nano el 15 de mayo de 2018.

"Me siento orgullosa de ella, la amo, la admiro, pero yo no soy muy afín a los deportes, yo prefiero estudiar y trabajar", dijo Daf, quien se prepara como sobrecargo.

Para ser la mejor en ambos roles, Luz tuvo como ejemplos a la señora Alicia Osuna, su mamá, y a don Arturo Gordoa, su padre, que también son sus consejeros y amigos cuando se trata de resolver los problemas.

"El apoyo de la familia siempre es primordial, mis papás siempre me enseñaron que la familia es primero, por eso estoy orgullosa de lo mucho que trabajé para solventar a mi hija y a mi familia. No me importó si los trabajos eran de despachadora de gasolina o de vigilante, mi familia siempre está primero", reconoció.

Julissa, la segunda mujer ampáyer de la LMB, ve en el beisbol un mejor futuro para su pequeña hija Nohelly, quien radica en Sinaloa.

"A veces me dice ´mamá no te vayas´. Le echo muchísimas ganas para dar lo mejor y que trabajo para darle lo mejor a mi hija. Voy a trabajar súper fuerte y seguiré preparándome. Estoy enfocada en lo que estoy haciendo", comentó Iriarte, que en 2021 participó en la Liga Invernal Mexicana y a principios de 2022 se mantuvo firme en el terreno de juego durante la pretemporada de la LMB.