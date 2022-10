Astros cuentan con que Altuve despierte contra los Yanquis

José Altuve, la estrella diminuta de los Astros de Houston, siempre ha sido una avalancha en la postemporada.

Pero Altuve ha estado callado al plato desde el comienzo de los playoffs. Los Astros esperan que recupere su swing cuando regresen a la Serie de Campeonato de la Liga Americana por sexto año consecutivo y reciban a los Yanquis para el 1 Juego el miércoles por la noche.

El tres veces campeón de bateo y Jugador Más Valioso del 2017 se fue de 16-0 en la barrida en tres juegos de los Astros sobre Seattle en la serie divisional. Altuve, primer bate en la alineación, se fue de 8-0 en el 3er juego de la serie, antes de que el jonrón del novato Jeremy Peña en el 18vo inning les diese a los Astros una victoria de 1-0.

Preocupante, sin dudas, pero con un historial en playoffs tan brillante como el de Altuve, todo el mundo está seguro de que la mala racha será breve. El camarero bateó .300, con 28 años y 57 empujadas, en la campaña regular.

"Este tipo ha sido bueno por mucho tiempo", dijo el manager Dusty Baker. "A veces no siempre sale. A veces, no importa lo bueno que seas, a veces hay tiempos en baja ... Pero espero grandes cosas de Altuve. Porque él espera grandes cosas de sí".

Aunque Altuve ciertamente quisiera hacer más al plato, está concentrado en cómo está el equipo en general que en sus estadísticas personales.

"Siempre soy el tipo de gente que se mantiene positivo, calmado, sin importar la situación", dijo. "Me gusta salir al terreno y jugar mi juego, independientemente del resultado ... (pero) ganamos tres juegos y estamos listos para la Serie de Campeonato y para eso jugamos".

La buena noticia para los Astros es que barrieron la serie contra los Marineros pese a los problemas de Altuve. El as de los Yanquis Gerrit Cole, que ayudó a Houston a ganar la Serie Mundial en el 2019, antes de irse a Nueva York con un contrato de 324 millones, sabe mejor que nadie lo sólida que es la alineación de los Astros.

"Ellos son realmente buenos y encuentran formas de ganar incluso si no están rindiendo a su mejor nivel", dijo. "No sé cuántos hits tuvo José en esa serie de res juegos, pero de repente rindió con el guante y estaba haciendo jugadas defensivas impresionantes ... es curioso, cuando todo sale son excelentes. Cuando no sale todo, son excelentes".