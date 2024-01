Los elegidos: Adrián Beltré, Todd Helton y Joe Mauer

Nueva York, E.U.- Adrián Beltré se convirtió el martes en el quinto pelotero de la República Dominicana en ser elegido al Salón de la Fama del Béisbol tras obtener el 95,1% de los votos en su primer intento.

ELEGIDOS

Todd Helton y Joe Mauer también fueron elegidos por la Asociación de Redactores de Beisbol de Norteamérica, en tanto que Billy Wagner y Gary Sheffield se quedaron cortos por muy poco.

Beltré, el único tercera base en la historia con 3.000 hits y 400 jonrones en su carrera, recibió 366 votos en las 385 papeletas emitidas para ser el cuarto dominicano elegido para ingresar al pabellón de los inmortales en Cooperstown durante la última década. Los otros cuatro dominicanos exaltados en la historia son los lanzadores Juan Marichal (1983) y Pedro Martínez (2015), el jardinero Vladimir Guerrero (2018) y el bateador designado David Ortiz (2022).

"No me esperaba un apoyo tan increíble", dijo Beltré. "Uno trata de no fijarse. Para mí era suficiente entrar con sólo el 75... No me creo mejor que nadie, pero me siento contento por haber agarrado tantos votos".

Helton, en su sexto intento, obtuvo 307 votos para el 79,7%, 18 más que los 289 necesarios para el 75%. Se quedó corto por 11 votos el año pasado.

Mauer también fue elegido en su primer intento al recibir 293 votos para 76,1%.

Billy Wagner recibió 284 votos, apenas a cinco del mínimo necesario, subiendo con respecto al 68,1% del año pasado. El relevista tendrá una última oportunidad en la papeleta en 2025, cuando Ichiro Suzuki y CC Sabathia serán elegibles por primera vez.

El Salón de la Fama cuenta con 273 peloteros entre sus 346 individuos exaltados. La próxima ceremonia en Cooperstown será el 21 de julio y los tres jugadores serán acompañados por Jim Leyland, un expiloto que fue elegido el mes pasado por un comité conformado por mánagers, ejecutivos y umpires.

Gary Sheffield obtuvo 246 votos para un 63,9%, saltando de un 11,7% en 2015. Podrá ser considerado por el comité contemporáneo, que se reunirá en diciembre de 2025.

Beltré, cuatro veces All-Star y ganador de cinco Guantes de Oro en la tercera base, bateó para .286 con 477 jonrones y 1.707 carreras impulsadas con los Dodgers de Los Ángeles (1998-2004), Seattle (2005-09), Boston (2010) y Texas (2011-18). Sus 2.759 juegos en la antesala le dejaron segundo en la lista histórica, por detrás de los 2.870 de Brooks Robinson, y sus 636 dobles le ubican 11mo en la tabla de todos los tiempos.

Helton recibió 16,5% de respaldo en 2019, su primer año en la papeleta. Cinco veces All-Star como primera base y campeón de bateo en 2000, registró un promedio de .316 en 17 temporadas con Colorado. También sumó 369 jonrones, 1.406 remolcadas y 1.401 anotadas. Tuvo cifras divergentes en casa y de visitante. Bateó para .345 con 200 jonrones y 791 impulsadas en la altura del estadio Coors Field en Denver, y .287 con 142 jonrones y 547 remolcadas fuera de casa.

Durante 15 campañas con Minnesota, Mauer acudió seis veces al Juego de Estrellas y ganó tres Guantes de Oro, además de obtener el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana. Es el único receptor con tres títulos de bateo y se convirtió en apenas el 20mo pelotero en Cooperstown principalmente como cátcher. Bateó para .306 con 143 jonrones y 906 impulsadas con los Mellizos entre 2004-18.

Los votantes incluyeron un promedio de siete nombres por papeleta, un incremento con respecto al 5,86 del año pasado. El 24,4% de los votantes apuntaron el máximo de 10 candidatos, un aumento tras 13,9%. Apenas 10 votantes elegibles no devolvieron sus papeletas.

Alex Rodríguez y Manny Ramírez volvieron a quedarse atrás, ambos pagando por haber purgado suspensiones por consumo de sustancias dopantes. Rodríguez recibió el 34,8% y Ramírez 32,5%.

En su segunda oportunidad, Carlos Beltrán subió a 57,1% tras recibir 46,5% el año pasado. La reputación del puertorriqueño quedó afectada por el escándalo de robo de señales de los Astros, destapado a fines de 2019. Ningún pelotero fue sancionado, pero la investigación incluyó a Beltrán dentro del grupo que urdió la trama de uso de dispositivos electrónicos durante la temporada de 2017 en la que Houston ganó la Serie Mundial.

Los venezolanos Omar Vizquel (17,7%), Bobby Abreu (14,8%) y Francisco Rodríguez (7,8%) lograron seguir en consideración.

Entre otros candidatos que debutaron este año, Chase Utley (28.8%) y David Wright (6.2%) se mantendrán en la papeleta del año próximo.

José Bautista, Bartolo Colón, Matt Holliday, Adrián González, Víctor Martínez, Brandon Phillips, José Reyes y James Shields se quedaron por debajo del 5% y quedaron fuera.