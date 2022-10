Van Astros de Jalisco con la misma garra ante Mineros

El equipo tapatío arrancará serie este domingo 9 de octubre a las 15:00 horas en la Arena Astros ante un rival al que le ganaron 99-94 y 108-82 en el único antecedente que tuvieron en esta temporada 2022.

En las Semifinales de Zona, los Astros dejaron en el camino a los Soles de Mexicali, en seis partidos, mientras que los Mineros eliminaron a Fuerza Regia en siete enfrentamientos.

Más de la sección - Tribunal ruso fija fecha para apelación de Brittney Griner

"Vienen de una serie bastante dura, de siete partidos, y sabemos que están jugando muy buen basquetbol. Lo importante para nosotros será salir con esa misma garra, con esa hambre, enfocarnos y salir con el pie derecho en el primer partido", dijo Karim Rodríguez.

"Terminaron la temporada jugando bastante bien, se han encargado de proteger su casa, igual que nosotros y se viene una serie bastante buena, esperemos que no sea tan larga, pero sabemos que no será nada fácil. Sacar en casa los primeros dos triunfos será muy importante porque en Zacatecas no será nada fácil".

Rodríguez no jugó el sexto partido del pasado miércoles 5 de octubre ante los cachanillas al cumplir una sanción de la LNBP. Los Astros siguen con las bajas de Jorge Gutiérrez y Jonathan Machado por lesión, pero el capitán parece traer buenas noticias bajo el brazo.

"Me tocó verlo como aficionado y son muy diferentes las ganas de querer estar ahí (duela) y cuando el juego estaba reñido querías estar en la cancha y sientes la vibra un poco más porque como jugador tratas de bloquear todo lo que está pasando en la tribuna, pero como aficionado escuchas todo y te haces uno más, somos el sexto jugador", comentó Rodríguez.

"Las bajas de Jorge Gutiérrez y Jonathan Machado nos costó bastante porque veníamos jugando bastante bien y se sintió no tenerlos. Creo que para el domingo rescatamos a Jonathan y a Jorge le quedan unos días. Estaremos casi completos".