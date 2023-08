¡La pesadilla continúa!

Manila, Filipinas

México sumó su tercer derrota en fila en el Mundial de basquetbol.

Ahora el verdugo fue Egipto, país que llevaba una racha negativa de casi 20 partidos en fila perdiendo en las primeras rondas de una Copa del Mundo, pero los tricolores les dejaron la mesa puesta para romper esa maldición.

Los africanos vencieron 100-72 a los mexicanos, que con esto firmaron ya su peor participación en un Mundial en la primera fase.

Con una diferencia de -78 en los primeros tres partidos, México dejó atrás lo hecho en Mundial de 1959, donde también sumaron tres derrotas en fila por diferencia de -61.

Al final del partido Jorge Gutiérrez, ex NBA y que solamente tuvo cuatro minutos de juego, se limitó a decir: "Ahorita le preguntas a Omar Quintero, la verdad".

El coach después señaló que ese no era el México que conoce, y le ofreció disculpas a la afición por no cumplir con los objetivos; igual señaló que no se había mostrado orgullo y corazón en la duela.