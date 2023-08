Castiga ley laboral a empresas

Algo de lo que sí pedimos a gritos es que no exista una sobre regulación, porque esto que estamos observando, pudiera caer dentro de una sobre regulación, algo que ya es excesivo hacia la ley, una legislación de que ya es redundante con otras responsabilidades que como empresarios ya cumplimos¨ Valentina López Hernández, presidente de COPARMEX

Empresarios lanzan un grito de ayuda para se ponga un freno a la "sobre regulación", porque están afectando a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, que son las que tienen que "soportar" la carga tanto económica, como de reajustes para seguir adelante dando empleo.

Valentina López Hernández, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Reynosa comentó que tienen un trabajo arduo todo el tiempo para poder estar al pendiente de las legislaciones, iniciativas y las propuestas que están realizando los legisladores federales y el Gobierno Federal, para planear toda la estrategia de trabajo, sobre todo cuando se tienen más de dos a tres colaboradores y es una empresa dentro de la formalidad.

"La ya establecida reforma laboral sí ha traído muchísimos cambios, sí ha habido una lluvia de iniciativas que se han vuelto ley y que hemos tenido que cumplir, entre ellas, el incremento a las vacaciones, el incremento al salario mínimo y ahora esta iniciativa que mencionamos, que estamos viendo que fue entregada, en donde se proponen los tres días de salario pagados cuando hay una situación que así lo amerita", dijo.

LAS EMPRESAS YA OTORGAN PERMISOS

Ahora se ha presentado otra iniciativa para que los empleadores otorguen permisos de hasta tres días, con remuneración completa, para que el empleado pueda utilizarlos en situaciones de fuerza mayor, como asuntos personales o familiares que requieran atención urgente.

"Las empresas hacemos este ejercicio, la misma ley así lo mandara, por ejemplo, cuando hay una defunción de un familiar cercano, ya hay está cobertura por parte de los días pagados, así también cuando es el nacimiento o permiso por matrimonio, esto es algo muy similar, estaríamos tratando de comprender mejor de qué se trata la iniciativa, es un documento que aún no nos llega, no hemos podido leer y analizar para saber cuál sería el impacto, sin embargo es algo que ya hacemos", recalcó.

La dirigente empresarial expresó que la sobre regulación es algo que sí les afecta como empresarios, porque apega directamente al cargo, costo del proceso, del producto, mano de obra y del costo de producción.

"Algo de lo que sí pedimos a gritos es que no exista una sobre regulación, porque esto que estamos observando, pudiera caer dentro de una sobre regulación, algo que ya es excesivo hacia la ley, una legislación de que ya es redundante con otras responsabilidades, que como empresarios ya cumplimos, más que en costos, que efectivamente siempre impactan costos, la mano de obra es uno de los costos más grandes que se tiene cuando emprendes una empresa, es toda la administración burocrática que esto amerita, más lo que también los colaboradores tienen que estar haciendo día a día", dijo.

Y argumentó: "es una sobrecarga en la administración de una empresa y el cumplimiento más las consecuencias que te puede traer el no cumplimiento de algún punto en donde no haya un acuerdo entre trabajador y empleador, es cuando se propicia más a un malentendido, que después termina en alguna demanda, pero es porque son tantas las leyes, que no terminamos de comprenderlas y de ejercerlas como debe de ser".

QUE ANALICEN MEJOR LA REDUCCIÓN LABORAL

En torno a la iniciativa de reducir la jornada laboral, señaló que Coparmex siempre ha analizado la calidad de vida y el bienestar de los colaboradores, por lo que no están en contra de que haya un trato justo en tiempos-horas y su remuneración en base a las capacidades y habilidades.

"Que se siga la Constitución como lo marca, para que esto no vaya a ir en contra de los derechos ni de los trabajadores, pero ni de los empleadores y en dónde está en nuestras posibilidades, ya tuvimos un incremento salarial, ya tuvimos un aumento de vacaciones, ahora también una reducción de la jornada, es algo que debemos de analizar profundamente, sobre todo en las pymes, saber qué una Pyme a veces consta nada más de uno o dos colaboradores, reducir esa jornada puede ser un impacto mayor parte la productividad, lo cual implicaría tal vez tener una persona extra, que es una carga mayor para el costo de operación, sobre todo en sus inicios", expresó.

La presiente de Coparmex explicó que se debe de estudiar mejor para hacer las propuestas, que abarquen a la pequeña, mediana y a la grande empresa.

"A los emprendedores que están iniciando, los afectaría, porque el costo operativo incrementa y tienes que seguir dando el servicio, son quienes a veces menos financiamientos tienen o menos prestaciones tienen o incentivos tienen, es difícil que pueda continuar, esto, estamos hablando de la formalidad, cuando estamos en la informalidad, no se tiene acceso ni siquiera a las prestaciones de vacaciones, de seguro social, mucho menos vas a tener acceso a las prestaciones que está marcando la ley de esta reducción, también, a las grande empresa, en qué le afecta, cuando multiplicas el costo por colaborador y estás hablando de, tal vez, unos 6 mil colaboradores, ya estás hablando de cantidades fuertes, que vienen a repercutir al costo de la producción, que es donde, usualmente, golpea", finalizó.

3 DÍAS DE PERMISOS

El diputado Manuel de Jesús Baldenebro, miembro del partido Morena, propone que los empleadores otorguen permisos de hasta tres días, con remuneración completa, para que los trabajadores puedan utilizarlos en situaciones de fuerza mayor, como asuntos personales o familiares que requieran atención urgente, como el fallecimiento de un familiar cercano, como padres, hijos, cónyuge o concubina.

REDUCCIÓN DE JORNADA