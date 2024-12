El Heat no soltará a Jimmy Butler

Por: Agencia Reforma

Diciembre 27, 2024 -

Jimmy Butler mandó su carta a Santa Claus pidiendo que lo cambiaran del Heat antes del 6 de febrero -fecha límite para movimientos en la NBA para esta campaña-, y ya le respondieron, pero no del Polo Norte.

Pat Riley, gerente de operaciones de Miami, dio a conocer el sentir de la franquicia a los deseos de su estrella: es sencillo, no lo van a soltar.

"No solemos comentar rumores, pero toda esta especulación se ha convertido en una distracción para el equipo y no es justa para los jugadores ni los entrenadores. Por lo tanto, lo dejaremos claro: no vamos a traspasar a Jimmy Butler", anunció Riley en un comunicado.

Miami es sexto en la Conferencia del Este con 14-13, y Jimmy, de 35 años, ha visto acción en 20 duelos esta temporada, en la que promedia 18.5 puntos, 5.8 rebotes y 4.9 asistencias.

Butler tiene contrato firmado y para salir tendrá que esperar hasta el fin de la temporada para no hacer válida la opción de jugador y así convertirse en agente libre.

"Queremos que Jimmy esté aquí. No hay peros ni condiciones. Y es lamentable que tengas que controlar o lidiar con mucho del ruido externo", dijo el coach Erik Spoelstra.

Butler no voló con el equipo para el partido de anoche en Orlando, y se desconocen sus planes a corto plazo.