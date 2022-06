De mesero a leyenda de NBA

Michael Jordan es, para muchos, es el mejor basquetbolista de la historia. Los Bulls de Chicago y la NBA no serían lo mismo sin el paso de "Su Majestad", quien se mantiene como uno de los deportistas con más ganancias gracias a sus acuerdos comerciales.

Jordan fue un atleta prodigioso que se dio el lujo de jugar beisbol con los Birmingham Barons (propiedad de Chicago White Sox), aunque optó por regresar por otros 3 trofeos Larry O´Brien con los Bulls.

Mesereaba para jugar

"En High School, su entrenador del colegio lo metió en un campus de promesas, entre los que estaban Patrick Ewing y Len Bias, entre otros, pero Mike los superó a todos. Le rogaron para que se quedara por una segunda semana porque los entrenadores universitarios querían verlo, y sus padres dijeron que no podían pagarlo. Y en el campus dijeron ´vamos a pagar por él si trabaja en la cocina como mesero para el resto de los chicos´. Michael se quedó con el "MVP" de la segunda semana, siendo mesero", contó el director de "The Last Dance", Jason Hehir.

´Eres el rey, el mejor´

A Jordan le gustaba la vida nocturna, y en una salida a un bar en Chicago, ya en su etapa con los Wizards, tuvo un curioso encuentro.

"Había un tipo que no respetaba el hecho de que él trataba de ir a su asiento. No se movía. Entonces, tuvo unas palabras con el fan y el tipo literalmente se puso de rodillas y agitó sus manos para arriba y para abajo como, ´¡MJ, eres un rey! ¡Eres el mejor!´ Luego, se paró y se movió, y MJ se sentó. Yo estaba como, ´bueno, jamás he visto eso en la vida real", contó su ex compañero Larry Hughes.

Dios le dijo que jugara beis

Phil Jackson contó en su libro "Eleven Rings" que intentó convencer a Jordan para que no jugara beisbol.

"Quería cerciorarme de que había analizado su decisión. Primero apelé a su sentido de una llamada superior. Dije que Dios le había dado un talento extraordinario con el que hacía felices a millones de personas y que no me parecía correcto que se fuera. Michael tuvo una respuesta para ese comentario: ´por algún motivo, Dios me aconseja que siga mi camino y debo hacerlo. La gente tiene que aprender que nada dura eternamente´".

Saca a Rodman de la cama

En su último año con los Bulls, Dennis Rodman tomó un papel protagónico ante una lesión de Scottie Pippen. Cuando el "33" volvió, el "Gusano" pidió irse por 48 horas a Las Vegas, a lo que Jordan accedió a regañadientes.

"Tuvimos que ir a sacar su culo de la cama. No voy a contar lo que había en esa cama o dónde estaba o cosas por el estilo", dijo Michael.

"Llamaron a la puerta y era Michael Jordan. Me escondí entre las sábanas, no quería que me viera así", relató la actriz Carmen Electra, en ese entonces pareja de Rodman.

El error de apostar contra MJ

El ex jugador de hockey, Jeremy Roenick, relata la fama de apostador de MJ.

"Le gané unos miles (de dólares) y ya eran las 10 de la mañana, por lo que pensé que se iría, pero me dijo: ´no, sigamos´. Cuando terminamos, volví a ganarle unos miles. Jordan se iba a ir de ahí directo al estadio para jugar. Entonces le dije que iba a apostar lo que le había ganado a él a favor de los Cavs, y Jordan respondió: ´te apuesto a que ganaremos por más de 20 y anotaré más de 40 puntos´. Él encestó 44 puntos y los Bulls ganaron 126-102".