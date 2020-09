Denuncian tráfico de vacantes

Yo tengo trece años laborando en ciudad Reynosa, después de trece años es la primera ocasión que solicité el cambio por todas las situaciones de violencia que ya conocemos que se vive en esa ciudad fronteriza Cecilia Garza, maestra de primaria en Reynosa

Cd. Victoria, Tam.- Un grupo de maestras y maestros de diferentes municipios se manifestó en la Plaza Juárez de Victoria para exigir a la Secretaría de Educación de Tamaulipas, y a la Sección XXX del SNTE, que sea repuesto el proceso de asignación de vacantes y cambios de plaza ante la posible comisión de actos de tráfico y corrupción.

"No queremos enterarnos ni de venta de horas, no queremos enterarnos ni de compadrazgos, queremos tener los mismos derechos que todos los demás que han sido cambiados porque aquí la mayoría no tenemos ni dos ni tres años, tenemos de cinco, seis, siete años, 12 años, incluso hay gente que se ha jubilado y gente que nunca la han cambiado", dijo la maestra María Loredo de Ciudad Madero pero asignada a una escuela primaria en Matamoros.

Por su parte, el profesor Juan Vital Román Martínez, del Movimiento Magisterial de Tamaulipas, indicó que la dirigencia seccional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación no ha actuado a favor del personal docente, por lo que consideró que podría existir alguna confabulación entre funcionarios de la SET y del organismo gremial para acomodar a sus favoritos, obviando el proceso escalafonario y de antigüedad.

"Yo tengo 13 años laborando en ciudad Reynosa, después de 13 años es la primera ocasión que solicité el cambio por todas las situaciones de violencia que ya conocemos que se vive en esa ciudad fronteriza", apuntó la maestra Cecilia Garza, de Río Bravo.

"Al inicio en la primera lista yo era la número seis correspondiente a la antigüedad que tenía, en la segunda lista fui la número 11 y en la tercera lista que publica ya fui la número 17. ¿Qué pasó?, ¿cómo se fueron metiendo esas personas a esa lista?", cuestionó.

Aseveró sobre casos en los cuales los beneficiados tuvieron que pagar para ser asignados en las escuelas de su elección.

Cabe mencionar que es la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros la que debe llevar a cabo el proceso de cambio de plaza y escalafonario, pero son la SET y SNTE quienes elaboran las listas de los prospectos.