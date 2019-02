Denuncia Cuauhtémoc Blanco a Graco Ramírez en Fiscalía

Cd. de México.- Por presuntamente cometer delincuencia organizada, evasión fiscal y lavado de dinero, este miércoles el ex gobernador de Morelos, Graco Ramírez, fue denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR).

La denuncia de hechos fue interpuesta por el actual Mandatario de esa entidad, Cuauhtémoc Blanco, y sus abogados en la oficialía de partes de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la FGR.

En la denuncia figuran además la esposa de Ramírez, Elena Cepeda, el hijastro del ex Gobernador Rodrigo Gayosso y el Notario 8 Javier Alberto Barona.

"No vamos a permitir que se le haga daño a la gente de Morelos, no se vale lo que hizo el ex Gobernador y su familia por eso vengo a avalar esta denuncia. Contra el hijastro, la esposa del ex Gobernador y el mismo Graco Ramírez", dijo Blanco tras salir de las oficinas de la FGR.

El Gobernador afirmó que Ramírez dejó en quiebra al estado y adelantó que por la denuncia va a recibir ataques.

"Pero son unos delincuentes, no se vale lo que han hecho", añadió.

Para sus abogados y asesores la denuncia va acompañada de pruebas que pudieran ser elementos de investigación federal.

"Tendrá que ser la autoridad, en este caso la FGR que investigue estos delitos (...) principalmente tiene que ver con actos de compra-venta de bienes inmuebles en la ciudad de Cuernavaca, estamos hablando de dos propiedades en un inicio con valor de 22 millones de pesos", dijo Gerardo Becerra, asesor anticorrupción de Blanco.

"Creo que van a salir muchas cosas que le han hecho mucho daño a Morelos", añadió Becerra.

Indicó que las denuncias surgen de versiones periodísticas y ciudadanas.

La compra-venta de inmuebles sería entre la familia de Graco y cercanos a ésta, con afectaciones al erario de Morelos.

Blanco acudió a Palacio Nacional a entrevistarse con el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Vi con él otros temas, es secreto", ironizó Blanco.