Demostró el Atlético de San Luis valentía

Las Águilas que no ganan desde octubre pasado, sólo tienen un punto, con un juego pendiente, ocupando el sitio 17 de la tabla, solo arriba del Mazatlán.

Los potosinos, que no habían anotado en el torneo, suman sus primeros tres puntos.

Unai Bilbao al 6´ abrió el marcador, Abel Hernández lo aumentó al 54´ y Germán Berterame al 61´ sentenció.

La victoria del Atlético de San Luis 3-2 sobre el América demostró que en el club sanluisino hay hambre para cambiar el rumbo de este equipo que llegaba al Estadio Azteca con 3 derrotas al hilo.

"Fuimos mejores 88 minutos, sabíamos que íbamos a sufrir, el equipo lo hizo y creo que lo principal fue la concentración y la valentía, en una situación crítica, que será el camino para empezar a voltear hacia donde queremos" , explicó el auxiliar Rafael Fernández tras el duelo.

"Nos sentimos privilegiados de tener esa responsabilidad, era lo que nos arrojaba los números, sabíamos lo que teníamos que hacer, la verdad no fue difícil y hoy muy comprometido".

Fernández dirigió al equipo en lo que llega el nuevo DT André Jardine. "Me encontré un plantel de grandísimas personas, no había encontrado resultados, a veces no se dan, me encontré un equipo condicionado por los números pero con grandes personas", agregó. personas", agregó.