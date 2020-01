Demandan retomar caso de ex braceros

Solicitan al Gobierno federal que se abran de nueva cuenta como hace algunos años, las mesas receptoras para que paguen a los ex braceros de Reynosa.

Marcos Heredia Medrano, Unión General de Obreros y Campesinos de Los Estados de México (UGOCEM) comentó que desde inicios de este año se está por dar la resolución de la Secretaría de Gobernación, ante el pliego petitorio que se hizo a nivel nacional con diversos representantes.

"Estamos solicitando al Gobierno que se abran de nueva cuenta las mesas receptoras para todos aquellos ex braceros que no tuvieron la oportunidad de presentar su documentación, es el momento de que hagamos el trámite ante gobernación y que se les pague a todos los que quedaron pendientes", dijo.

Explicó que en Reynosa quedan alrededor de 300 ex braceros pendientes de su pago desde hace 50 años, a los que les deben pagar 34 mil pesos: son personas que trabajaron en Estados Unidos y es su fondo de ahorro.

"Hay muchos que no creían y se están acercando para que les paguen y están acudiendo a presentar la documentación", señaló.

Heredia Medrano, recalcó que muchas personas tienen la tarjeta que se les dio en aquel tiempo y con eso se respaldan para que puedan recibir su dinero, por lo que deben acudir a realizar el trámite.

"Mexico no los valoró, pero ese fue el arreglo que se hizo con Vicente Fox y los ex braceros aceptaron la propuesta y buscamos que se les pague para los que no pudieron en su tiempo o tuvieron algún error", recalcó.