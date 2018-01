Demanda AMLO al INE investigar nuevo complot

Tampico, Tam.

El precandidato de la Alianza “Juntos haremos historia” del Morena-PES-PT a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, denunció un complot que le “tejen” desde el extranjero, en donde señala que en bardas de domicilios de Venezuela hay pintas refrendándole su apoyo.

El abanderado de la coalición participó ayer en un encuentro ante miles de simpatizantes del sur de Tamaulipas y del norte de Veracruz, reunidos en el espacio del Metropolitano de la Laguna del Carpintero, Tampico.

Señaló que los ataques se trata de una estrategia a la que están recurriendo los del “frente”, tras mencionar que es una prueba de desesperación por repuntar en las encuestas.

Dijo que se trata de una guerra sucia en su contra y por ello hizo un llamado al INE para que sea más plural e investigue a fondo los ataques que recibe.

“Están ahora contratando a mercenarios del extranjero especialistas en guerra sucia y debe de evitarse que haya polarización y que se auspicie la violencia. Tiene que intervenir el INE”, demandó.

López Obrador mencionó que tiene confirmado de la participación de esta persona extranjera de nombre “JJ Rendón” en el proceso para denigrar su figura, sin embargo asegura que aún no sabe quién lo contrató, si el PRI o el PAN, “porque él dice que fue contratado para golpearnos políticamente... Él mismo lo está declarando que fue contratado para que no lleguemos a la Presidencia de la República. Hay que ver quién lo contrató, porque puede ser que se trata de Claudio “X” González el que lo contrató o Roberto Hernández.

“Están apareciendo bardas pintadas supuestamente para favorecernos, que están los venezolanos con López Obrador. Buscan meter miedo, asustar. Yo no tengo ninguna relación con el gobierno de Venezuela y no me voy a inspirar en ningún gobierno extranjero... Ni Maduro, ni Donald Trump. Yo me inspiro en Hidalgo, Juárez, Villa, Zapata, en Madero, en el General Lázaro Cárdenas del Río, pero van a estar friega y friega metiendo miedo”, advirtió.

Asimismo señaló que seguramente en las televisoras sí van a difundir esos mensajes de guerra que –menciona- son calumnia, “ese es el llamado que hago, que la elección sea libre y paz y que se respete el voto”.

Y precisó: “es importante que se dé a conocer este asunto para que todos ayudemos en manifestar nuestro interés de que no haya guerra sucia, violencia y que se respete el voto”.

ARROPADO. Cientos de simpatizantes acudieron al encuentro con López Obrador.