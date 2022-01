Demanda Abbott no castigar a militares

En la carta, el gobernador recuerda a todos en su cadena de mando que no deben castigar a ningún miembro de la Guardia Nacional de Texas por elegir no recibir la vacuna COVID -19.

Esta carta se produce después de que la Administración Biden intentó someter a los guardias no federalizados a un mandato inconstitucional de vacunación COVID-19 del Departamento de Defensa de Estados Unidos. El gobernador envió una carta al secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, el mes pasado reafirmando que el estado de Texas no impondrá el mandato de vacuna COVID-19 de la Administración Biden a los miembros de la Guardia Nacional de Texas.

"Como comandante en jefe de la milicia de Texas, he emitido una orden directa a cada miembro de la Guardia Nacional de Texas dentro de mi cadena de mando: No castigue a ningún guardia por elegir no recibir una vacuna COVID-19", dice la carta.

"A menos que el presidente Biden federalice la Guardia Nacional de Texas de acuerdo con el Título 10 del Código de Estados Unidos.

Él no es su comandante en jefe según nuestras Constituciones federales o estatales. Y mientras yo sea su comandante en jefe, lo haré No toleraré los esfuerzos para obligar a recibir una vacuna COVID-19. Permítanme ser muy claro: es el gobierno federal el que ha puesto a los guardias de Texas en esta difícil posición.

Como su comandante en jefe, lucharé en su nombre, es por eso que estoy demandando a la Administración Biden por su último mandato de vacuna inconstitucional ".