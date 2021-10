Demanda a Federación

Primero la Unión Ciclista Internacional (UCI) la suspende administrativa y normativamente, después la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) la pone en su radar por irregularidades en la materia y ahora la Federación Mexicana de Ciclismo (FMC) encara la demanda de la seleccionada en Tokio 2020 Yareli Salazar. Todo en menos de un mes.

La pedalista anunció que procederá legalmente contra la FMC por haberla marginado de la prueba de pista en la que clasificó a los pasados Juegos Olímpicos e inscribirla sólo en la competencia de ruta, para la que también había conseguido plaza. Además, por intentar bloquearla para llegar a su actual equipo profesional.

Sin embargo, Yareli no precisó si su querella, la cual, dijo, es conjunta con Jessica Salazar -otra ciclista afectada por las decisiones técnicas de la federación-, es contra el titular del organismo, Edgardo Hernández, o el director técnico, Gabriel Espinoza; ambos avalaron los cambios en los criterios de selección pese a que el proceso clasificatorio para Tokio estaba definido desde 2018.

"Ésta fue una temporada agridulce porque clasifiqué en ómnium y también en ruta a Juegos Olímpicos y sólo fui en ruta sin una explicación, no competí en ómnium, donde tenía posibilidades de medalla. (Por eso) iniciamos un proceso legal contra la federación, aunque sabemos que no se va a revertir lo que ya pasó, pero no queremos que vuelva a suceder", dijo Salazar.

La FMC celebrará elecciones el 15 de octubre y Yareli y otros pedalistas quieren que Gerardo Langarica sea el sucesor de Hernández en la presidencia.

DE PENA AJENA

La FMC incurrió en muchas irregularidades técnicas de cara a Tokio 2020:

Jessica Salazar y Daniela Gaxiola logran la plaza olímpica en velocidad por equipos en febrero de 2020. Ambas son incluidas en la "lista larga" de deportistas que la FMC presenta al Comité Olímpico Mexicano (COM).

El 17 de junio de 2021, Salazar denuncia que fue excluida, sin explicación de la FMC, del equipo de pista para Tokio 2020, pese a ser la mejor arrancadora nacional en la prueba.

Jessica es registrada por la federación como "suplente" del equipo de pista para ir a Tokio y tiene opción de competir en ómnium, prueba que no es su especialidad. Luego, la FMC le extiende una "invitación" de última hora para competir en pista. Ella la declina.

La FMC registra a Victoria Velasco en el ómnium y a Yareli Acevedo en ruta de Tokio 2020. Días después, ambas quedan fuera por no cumplir con los criterios de elegibilidad de la UCI, mismos que la FMC malinterpretó.

Yareli Salazar había conseguido la plaza olímpica en ómnium y colaboró con puntos para el ranking olímpico en la prueba de ruta y la FMC sólo la inscribió en esta última.