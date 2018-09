Dejan vegetativa a niña por negligencia médica

Tampico, Tam.- Una menor de edad cumplió dos meses en estado vegetativo a causa de una supuesta negligencia médica ocurrida en un hospital privado de Tampico, en donde presuntamente se le aplicó una dosis inadecuada de anestesia y no se tuvieron los cuidados necesarios, además de que se investiga si el anestesiólogo se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Tomás Jesús González Santiago, abogado de la familia de la jovencita de 13 años que está en dicho estado, informó que la denuncia está en proceso y como este caso, se han dado más en hospitales privados de la región sur de Tamaulipas.

Explicó que se trata de una niña de apenas 13 años que ingresó al Hospital Ángeles ubicado en la prolongación de la Avenida Hidalgo, misma que se encontraba totalmente consciente poco antes de ser preparada para la extracción de piedras en la vesícula mediante una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica.

Ante ello, se presentó una denuncia penal por el delito de lesiones, por lo que ya se investiga si fue de tipo imprudencial o dolosa.

Relató el abogado que la niña fue asistida en otro hospital de la zona, sin embargo al no contarse con el equipo para intervenirla, la trasladaron con el apoyo de una ambulancia al Hospital Ángeles.

En la ambulancia iba estable con sus signos vitales, según se muestra en el monitoreo, "dicen que iban que la niña iba totalmente estable cuando llegó al Los Ángeles, iba acompañada de su hermana. Su hermana dice que iban bromeando, platicándose, haciéndose "caritas". Llegan al Hospital y ahí le dicen que se esperen a los de la ambulancia, una hora para regresarla cuando vieron todos que empezaron a ver urgencias corriendo de un lado para otro, ellos pensaron que era otra persona, pero era la niña y está así desde el primero de julio del 2018".

Refirió González Santiago que se investiga si el anestesiólogo se encontraba bajo los efectos del alcohol, además fincan responsabilidad al gastroenterólogo quien abandonó a la niña.

"No estuvieron viendo el monitor, el monitor definitivamente o no estaba o no lo estaban revisando y trae como consecuencia que la niña recibe menos oxigenación de la necesaria para mantener las funciones vitales y tuvo un problema cerebral a reserva de lo que digan los cirujanos, quedó en estado vegetativo", dijo.