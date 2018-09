Dejan sin libros a niños por no pagar su cuota

A casi un mes de haber iniciado el ciclo escolar, existen alumnos de educación básica que aún no reciben los libros de texto y no precisamente porque la Secretaria de Educación en Tamaulipas (SET) no los haya entregado a tiempo, sino porque hay directivos y maestros que por decisión propia no lo hacen.

De acuerdo al artículo tercero de la constitución política de nuestro país, la educación es gratuita y los libros de texto no tienen costo para los alumnos y no debe estar condicionada su entrega, tal y como lo hace la directora de la escuela primaria, Luis Caballero Vargas, maestra Elida Mancilla Maldonado, quien conserva los libros de texto de aquellos menores que sus padres no le presentan la carta de no adeudo.

La directora Elida Mancilla, ha sido clara en advertir que no entregara los libros a los menores que sus padres no han pagado las cuotas escolares, sin importar que los niños se atrasen en sus tareas, trabajos y aprendizaje diario.

"La escuela implementa una serie de cooperaciones para diversas actividades, que sin importar que los niños participen o no, se tienen que pagar" dijo una madre quien solo ha podido liquidar una parte de la cuota escolar y aun así los libros no le han sido entregados a sus hijos.

La madre de familia, quien por temor a represalias solicitó omitir su nombre y el de sus hijos, señaló que para el festejo del 16 de septiembre la cooperación fue de 50 pesos por alumno, dinero que es obligatorio entregar participen o no.

Expuso que son varios los menores que a casi un mes de haber iniciado el ciclo escolar 2018-2019 no cuentan con los libros de texto y a quienes la directora del plantel aseguró que no se entregaran hasta que las cuotas escolares hayan sido liquidadas en su totalidad.

Mencionó que la directora argumenta que esta medida fue impuesta por la asociación de padres de familia, quienes reciben el dinero por concepto de la cuota, acción con la que se violenta los derechos de los niños y a la propia constitución política.

Padres de familia de la escuela primaria Luis Caballero Vargas exhortan a las autoridades educativas a intervenir en esta situación que califican de irregular, luego de que los libros de texto son gratuitos y las cuotas no son obligatorias.

Expuso que en su caso, su situación económica no le permite pagar la totalidad de la cuota impuesta, misma que no se niega a pagar pero a la fecha solo ha cubierto una parte de los recursos solicitados, pero ni así ha logrado que la directora Elida Mancilla entregue los libros de texto a sus hijos.

"Son varios niños los que se encuentran en esta situación, tienen que andar pidiendo libros prestados para poder hacer las tareas y se están atrasando porque no pueden dar continuidad a la enseñanza ni contestar en aquellos libros que así lo indican, por eso solicitamos la intervención de las autoridades educativas y de ser posible del propio secretario de educación, Héctor Escobar para evitar que siga esta situación que afecta a los menores" dijo la madre de familia.