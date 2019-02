Deja de seguir a Gaga en Instagram, ¿Celos?

Ciudad de México

Durante la entrega de los premios Oscar que se llevaron a cabo el pasado domingo, uno de los momentos qué más llamó la atención fue cuando Lady Gaga y Bradley Cooper cantaron ´Shallow´, tema que le dio a la también actriz el premio por Mejor Canción Original.

Pero durante la interpretación hubo un momento en el cual se acercaron demasiado y parecía que iban a darse un beso. Este instante desató varios comentarios en el cual la gente comenzó a suponer que entre ellos dos podría existir algo más que una simple amistad y relación laboral.

A pesar de lo que la gente pensaba, a Irina Shayk, pareja y madre de la hija de Cooper, no le preocupó demasiado en ese instante. Incluso se le vio abrazar a Gaga efusivamente después de que la anunciaron como la ganadora.

Sin embargo, los seguidores de la modelo y exnovia de Cristiano Ronaldo no se creen que no sienta celos. Por ello se metieron a su cuenta de Instagram y se percataron que no sigue a la intérpete de 'Million Reason' en esta red social.