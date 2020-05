Deja 7 muertos riña en penal Puente Grande, en Jalisco

Saldo de siete reos muertos, nueve heridos y cinco más detenidos dejó la agresión registrada hoy en el Reclusorio para Sentenciados, informó el Gobierno del Estado.

El director de Reinserción Social, José Antonio Pérez Juárez, estaba cerca de ahí cuando comenzó todo, alrededor de las 13:00 horas, dijo.

"Estaba yo en una labor de inspección de cercos sanitarios y actividades al interior de los cuatro centros en Puente Grande cuando advertí una detonación.

"Alcancé a ser testigo del último disparo de arma de fuego. Nunca hubo un intento de motín, no existió en su inicio una riña o contienda entre internos, no tuvimos un vidrio roto, no tuvimos ni un daño al interior del centro de Sentenciados", relató Pérez Juárez.

En ese momento, sus escoltas aseguraron a cinco sospechosos.

De acuerdo con el Fiscal del Estado, Octavio Solís, tres reos murieron a balazos y cuatro por golpes. Además se aseguraron dos armas de fuego cortas y un artefacto explosivo de fabricación casera.

Pérez Juárez negó saber el origen del ataque.

"En ese momento le externé al Secretario de Seguridad que en ningún momento estuvo en juego ni existió disputa por el control del centro. El centro ha permancido en armonía, realizándose actividades... sin embargo, un grupo muy reducido agredió por causas que ahorita sería especulativo determinar.

"El caso es que sí hubo una agresión, y la población, enardecida, y en respuesta a lo que ellos consieraron algo injusto porque las personas agredidas no eran personas que causaran problemas al interior del centro, reaccionaron violentamente", añadió el director de Reinserción.

Al principio Reinserción Social evadió dar detalles y calificó el problema sólo como "una situación".

"Hay una situación al interior del reclusorio de sentenciados la cual se está atendiendo por parte de la autoridad; preliminarmente es lo que se puede informar, conforme se desahogue el servicio se ofrecerán detalles.

"Lo importante para los familiares de los internos es que sepan que ya está la autoridad presente y que en todo momento se brindará la información que se tenga disponible para su tranquilidad".

Personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco arribó a Puente Grande luego del incidente.

Desde antes, sin embargo, ya habían abierto un acta de investigación.

"Desde que se tuvo conocimiento de los hechos ocurridos hoy en la Comisaría de Sentenciados en Puente Grande, la CEDHJ ha establecido comunicación con las autoridades penitenciarias, se inició el acta de investigación 190/2020/IV", informó a través de sus redes.

"Es fundamental que se informe con claridad lo ocurrido, se atienda y dé a conocer el estado de salud que guardan las personas involucradas, así como salvaguardar la integridad de internos y del personal".