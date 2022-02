Dedica Sofía Reyes nuevo álbum a sus 'Mal de Amores'

Son cuatro relaciones distintas. Claro que él es uno (Ricky Montaner), y Alosian es otro. y hay otros dos que no son conocidos", explicó en entrevista desde Los Ángeles. Viaje de pop dance, urbano pop, reguetón y hasta bachata, Mal de Amores, disponible desde el pasado jueves, llega cinco años después de que la regiomontana lanzó su primer disco, Louder! Su primer sencillo, "Marte", es una colaboración con la estrella argentina María Becerra, y tiene otra, "Amigos", con Danny Felix, impulsor de los llamados "corridos tumbados".

"A María la conocí en una cena en Miami y a los días ya estábamos en el estudio grabando. A mí lo que me sorprendió es que pensé que sólo le iba a poner voz y empezamos desde cero. Eso hizo que hayamos podido conectar más", precisó la cantautora e influencer. "En 'Amigos', el viaje es muy importante.

Es pretender que tú y la otra persona son amigos, pero hay algo que sucede, pero no se dicen. Siempre decimos 'somos amigos, pero algo quisiéramos que pasara'. Y yo soy de las que dice: 'Mejor pedir perdón que pedir permiso'", agregó. Con más de 11 millones de oyentes en Spotify, y 4 millones de seguidores en sus distintas redes sociales, la intérprete de "Casualidad" y "Llegaste Tú" se siente orgullosa de que esta producción abra con la pieza más íntima, "Mujer".

"Fue por una persona que me gustaba mucho, y es esta parte de decirle sinceramente lo que sentía, lo que me provocaba. Yo sentía fuego, y al hablar (de sexualidad) no se hablaba tanto, como en esta canción. "Y está bien ser sincera, abrazar mi personalidad, y soy muy yo, soy decir con sinceridad lo que me provoca otra persona, y es el visual que me imagino de lo que era eso". Muy amiga de Becky G y Thalía, "La Reyes", como le dicen sus admiradores, expone algo de su personalidad con los gráficos de la portada del material, y la cual fue diseñada por el ilustrador que se hace llamar Perrito. Otras canciones del álbum son "Gallina" y "Palo Santo", siendo ésta una de sus predilectas, de las que más le llegan al corazón (por el momento).

"Es una de las que más significa para mí, habla de una relación con un chico con el que estaba saliendo y de repente y de la nada, sin 'plot twist', se va. No dijo nada, no pasó nada. "Creo que hay un balance muy interesante en la espiritualidad y la psicología, si yo no me hubiera dedicado a la música me habría dedicado a la psicología. Y creo que se tienen que trabajar las dos, el balance espiritual", expresó Sofía.