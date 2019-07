Debuta Urquidy en las Mayores

Guadalajara, Jalisco.

José Luis Urquidy se convertió en el mexicano 128 en hacer su debut en las Grandes Ligas, luego de que los Astros de Houston, organización a la que pertenece, lo mandó llamar para que se integrará al primer equipo.

"Fue algo rápido, se les lesionó un pitcher, se acomodaron las cosas para que me llamaran, necesitaban un abridor para el martes (ayer ante Rockies) y me dieron la oportunidad de debutar ese día.

Yo y otros peloteros latinos ya sabíamos que iba a subir (a MLB), pero al final del último juego no me dijeron nada. Llegué al departamento, estaba cenando y me llamó el mánager, fue entonces cuando me felicitó y explicó todo", recordó Urquidy el momento del llamado.

Roberto Osuna, cerrador estelar de los Astros, le comentó hace algunos días que estuviera preparado por si lo subían al "Show".

"Me pusieron a batear, porque era probable que subiera en estos días, entonces le pregunté a Roberto Osuna '¿qué has escuchado allá?' y él me dijo 'tú estate listo para cualquier cosa, vas a ver que te vamos a ver por acá pronto'", compartió José Luis, quien en invierno pertenece a los Venados de Mazatlán.

Héctor Velázquez (Medias Rojas), Julio Urías (Dodgers), Alex Verdugo (Dodgers), Sergio Romo (Marlines), Luis Cessa (Yanquis), Joakim Soria (Atléticos), Marco Estrada (Atléticos), Oliver Pérez (Indios), Giovanny Gallegos (Cardenales), Gerardo Reyes (Padres), Luis Urías (Padres), Manny Bañuelos (Medias Blancas) y Osuna (Astros), son los mexicanos que han tenido actividad este año en las Mayores.