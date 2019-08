De los premios aún nada: Guevara

La delegación mexicana que participa en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 ha dado grandes resultados contra todos pronósticos, incluidos los de Ana Gabriela Guevara, directora de la Comisión Nacional del Deporte (Conade). Sin embargo, y pese al mar de críticas sobre la exvelocista mexicana, ella se muestra satisfecha con lo conseguido hasta ahora.

"Muy contenta con los resultados parciales, con cada uno de ellos y ellas que han tenido buenos avances, tanto los que han ganado medallas de diferentes colores y también aquellos que no se han metido en los podios pero han mejorados su marcas y eso habla bien de la delegación mexicana. Es un resultado positivo", nos dijo en exclusiva previo a la final de voleibol playa.

Mucho se ha dicho sobre si los ganadores de medalla en Lima 2019 recibirán o no algún tiempo de incentivo por parte del Gobierno Federal, a decir de ello la propia Guevara asegura que es un tema que no se ha tocado con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero promete tratarlo a su llegada a México tras los Juegos.

"Oficialmente no tenemos aún nada (premio para los deportistas ganadores en Lima 2019), vamos a esperar a regresar a México y de inicio y previo a venir a Lima no se manejo nada, y lo de la crítica ha sido una distorsión de la información. Recortes no hemos tenido, hubo restricciones del cómo se entregaba el dinero, pero el recorte es falso y ahora que volvamos esperemos que la extensión presupuestal ya se encuentre autorizada para poder avanzar hasta diciembre para poder cumplir con las diferentes disciplinas: algunas tienen campeonatos del mundo, otros en eventos en Europa y algunos más pelean pases a Tokio 2020", sostiene.

Finalmente, sobre las críticas que ha recibido tanto el propio López Obrador como la titular de la Conade, Guevara sostiene que la prensa nacional ha desviado el tema y apunta que los ataques no tienen fundamento.

"Estamos esperando que terminen los Juegos Panamericanos para realizar un análisis en todas las disciplinas y ver cuáles tienen mayor posibilidad en Juegos Olímpicos, el Presidente Andrés Manuel López Obrador está comprometido con los atletas y creo el ejercicio de este año ha sido muy bueno y estamos viendo a dónde queremos llegar y cuánto debemos invertir en la materia deportiva, la prueba es que el deporte no se detiene y aquí están los resultados, es una muestra que nuestro deporte tiene más potencial", sentencia.