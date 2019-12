De Cuba a Chica Bond

Los Ángeles, California

Ana de Armas trabajó junto con Daniel Craig en Entre navajas y secretos y repetirá fórmula con el actor británico en No Time to Die, la 25 entrega del Agente 007, la última cinta en la que Craig le da vida a James Bond.

La cubana, a quien se le vio como el interés amoroso del personaje de Ryan Gosling en la cinta Blade Runner 2049, fue fichada por el director Cary Joji Fukunaga para sumarse a la larga lista de chicas Bond.

DURO Y DOLOROSO

Estoy orgullosa, creo que ha sido doloroso, he trabajado muy duro y me he preparado mucho para llegar hasta aquí. He hecho varios movimientos en mi carrera y he tratado de aceptar lo mejor de lo que me ha dado la industria y siempre he tratado de dar pasos que me acerquen a ese lugar en el que quiero estar. Todo se reduce a trabajar y estoy muy feliz y orgullosa de mis decisiones y de la gente con la que me ha tocado trabajar", expresó Ana de Armas en entrevista.

La actriz de 31 años, quien se ha labrado un nombre en la industria española por trabajos como El internado o Mentiras y gordas, participa en Entre navajas y secretos, cinta que se estrena hoy en México y es dirigida por Rian Johnson (Star Wars: Episodio VIII - Los últimos Jedi ) en la que da vida a Marta Cabrera, una enfermera latinoamericana que es contratada para asistir al famoso escritor de novelas de misterio Harlan Thrombey, rol interpretado por Christopher Plummer.

REPITE CON CRAIG

Marta se convierte en una mujer muy cercana a Harlan y conoce todos los secretos de la familia del escritor, por lo que es interrogada por el detective Benoit Blanc (Daniel Craig) para esclarecer el misterioso asesinato del novelista horas después de que toda la familia se reunió para celebrar su cumpleaños 85.

No pude estar más que emocionada cuando Rian Johnson me llamó para decirme que me había quedado en el proyecto.

Curiosamente estaba en el aeropuerto cuando Rian me llamó y me dijo: ´eres tú, te quiero para el papel y te necesito de vuelta en cinco días. No podía creerlo, pero ya después me sentí muy afortunada y sólo pensé que tenía mucho por hacer en tan sólo cinco días", expresó entre risas de emoción la actriz.

COMPARTE CON GRANDES

En Entre navajas y secretos, Ana Celia de Armas Caso comparte créditos con un elenco conformado por Daniel Craig, Chris Evans, Christopher Plummer, Jamie Lee Curtis, Toni Collette, Don Johnson y Michael Shannon.

De Armas, a quien se le ve muy cercana en la historia tanto a los personajes de Daniel Craig y al de Chris Evans, rememoró una de las escenas más importantes de la cinta que atestiguó y que tiene que ver cómo Chris Evans manda al carajo a los miembros de la familia.

En esa escena yo estaba más como una mera observadora y recuerdo haber estado recargada en la pared, disfrutando al verlos a todos. ¡Fue extraordinario! Cada vez que todos los actores teníamos que estar juntos para rodar alguna de estas locas escenas, como por ejemplo cuando leen el testamento o esa en la que hablamos y que ejecuta Chris Evans, era como si estuvieras en una master class. Era estar ahí, mirándolos a todos y no podía creer que estaba atestiguando todo eso. ¡Fue muy bueno!", remató De Armas.