Dan bienvenida a una hondureña: la asaltan

A poco más de un mes de haber salido de su país natal, Honduras, Raquel Castillo se encuentra desde hace dos semanas en el albergue para migrantes, Senda de Vida, en donde buscó refugio tras haber sido asaltada a su arribo a esta ciudad.



Raquel, quien llegó a Reynosa acompañada de un hermano y una amiga, relata que fue el pasado 3 de mayo cuando decidieron iniciar su recorrido para llegar a Estados Unidos, concretamente la ciudad de Houston, en donde tenían la esperanza de alcanzar una mejor calidad de vida.

En entrevista, mencionó que a lo largo del camino recibieron el apoyo de muchas personas, que se acercaban a brindarles agua, comida e incluso ropa.

"En la mayor parte del camino conocimos a personas muy buenas, salvo en Guatemala en donde la gente quería que les diéramos dinero hasta por darnos una dirección, contrario a los mexicanos quienes todo el tiempo nos han brindado apoyo" dijo.

Precisó que cansados de la falta de oportunidades laborales y de la inseguridad que se vive en su país, decidieron emprender la búsqueda del llamado sueño americano, aun y cuando conocían de los peligros y las dificultades que enfrentarían.

Raquel Castillo indicó que tomar la decisión de venirse y buscar llegar a territorio estadounidense no fue fácil y menos cuando eso significaba dejar a sus padres, hermanos e hijos.

"Este mes, mi niño cumple 8 años y será la primera vez que no esté con él, pero sabe que me vine con la intención de buscar una mejor vida, para poder darles educación, alimento y lo necesario para que salgan adelante" dijo.

Precisó que no contaban que serían asaltados a su arribo a Reynosa, situación que ahora complica pagar los servicios para que la crucen de manera ilegal a Estados Unidos y que por el momento la tienen varada en esta localidad.

"Al llegar a Reynosa nos robaron los celulares y seis mil dólares, que eran una parte de lo que pagaríamos porque nos cruzaran a los tres, afortunadamente en este albergue nos recibieron y nos brindan lo necesario para sobrevivir" dijo.

Detalló que la intención era llegar hasta la ciudad de Houston, Texas, en donde la esperaría una amiga, quien además la ayudaría a conseguir trabajo y le ofrecería un lugar para vivir.

Señaló que aunque no tienen dinero y no saben cómo lo conseguirán, tienen fe de que podrán cruzar en poco tiempo a Estados Unidos, país del que no les interesa la postura de su presidente, Donald Trump, en relación a los migrantes.

"No tenemos dinero pero la fe está presente, tendremos paciencia y esperaremos, no desistimos, nuestro propósito es llegar y si está en los planes de Dios así será, lo que el hombre maldito –Donald Trump- diga no me interesa, respeto las leyes pero eso no significa que no intentaré cruzar al norte" dijo.

"A pesar de todo estoy feliz, aunque no niego que me llegan momentos de tristeza y nostalgia, pues mis planes eran otros, pero por algo estoy en Reynosa" dijo tras asegurar que continuarán con los planes de llegar a Estados Unidos.

Cabe mencionar que el albergue Senda de Vida recibe a migrantes y connacionales deportados por esta frontera, en donde les brindan un lugar para dormir, las tres comidas diarias, medicamentos, asistencia psicológica y médica, así como ropa y artículos de aseo personal, entre otras cosas.