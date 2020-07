Da voz a la tecnología

Aislinn Derbez no ve lejano un futuro en el que las personas necesiten desintoxicarse de la tecnología.

La actriz piensa que cada vez nos volvemos más dependientes de nuestros robots tanto físicos como el celular, como virtuales a través de aplicaciones del estilo de Siri, mismos que resuelven la vida del hombre.

"Se han convertido en una especie de extensión nuestra. El celular ya es como un brazo, si no lo traemos nos entra mucha ansiedad porque es la manera en que trabajamos, nos comunicamos con la gente que más amamos", dice la actriz en entrevista.

ES UNA ADIcCIÓN

"Es impresionante todo lo que hacemos con eso y claro que genera una especie de adicción porque se convierte en parte de tu cuerpo. Es como si todos fuéramos una especie de robot gracias a los celulares", comenta.

Es precisamente esa adicción a la Inteligencia Artificial uno de los temas que más le llamaron la atención a Aislinn y le gustaron del podcast Sonia, que lanza por la plataforma Spotify y en el que presta su voz junto a la influencer Brianda Deyanara.

La historia es una adaptación al español del thriller americano Sandra, y en él el público conocerá a través de siete capítulos a Elena, quien quiere trabajar para una compañía tecnológica creadora del asistente virtual Sonia (interpretado por Derbez).

ESCUCHAR Y HABLAR

Aislinn explica que otro temas de la historia será esa necesidad de ser escuchado y hablar con otros en contraste con el distanciamiento social que nos hace hablar más con un robot que con otros humanos.

Para la actriz, además de una oportunidad de reflexionar, fue una experiencia divertida pues para su personaje, tenía que hablar como un robot; para ello se inspiró en aplicaciones como Siri y Waze.

"Fue recordar el pasado de las radionovelas, a mí no me tocaron pero sabía que existían y alguna vez escuché algunas y es algo que dejó de existir y ahorita se está retomando un poco c