Da Paula el ejemplo

La tenista española, hoy número 5 del mundo de la WTA, ha tenido un crecimiento impresionante en los últimos años, con Jalisco como sede de su trayectoria.

En 2019, luego de sortear la calificación, Paula cayó en la primera ronda del Abierto de Zapopan, tras perder 6-4 y 7-5 ante la serbia Olga Danilovic.

En esa campaña, Badosa registró su primera temporada en el Top 100 mundial, concluyendo en el puesto 97, además de tener acción por primera vez en el Australia Open, Wimbledon y el US Open.

Sin embargo, la ibérica fue mejorando su nivel, al grado de meterse entre las mejores 8 tenistas del mundo y disputar el año pasado el AKRON WTA Finals en tierras jaliscienses.

Paula se consagró como campeona del Indian Wells del 2021, lo que le dio la posibilidad de clasificar a las Finales de la WTA, donde acabó en las Semifinales al caer ante su compatriota y a la postre campeona Garbiñe Muguruza por 6-3 y 6-3.

En su carrera, Paula ya levantó el trofeo de Belgrado el año anterior, mientras que en éste, ya alzó el de Sydney.

"Cuando estuve en momentos malos era seguir trabajando, el trabajo siempre da frutos, obviamente tienes que tener un talento, y luego a mí lo que me ayudaba a seguir manteniéndome con esa ilusión, era soñar en grande.

"Siempre he soñado en grande desde muy jovencita a pesar de que las cosas, quizás, no han ido en el camino que me hubiera gustado tan rápido, pero el tener esas motivaciones, esa ilusión, creo que te mantiene, te motiva y te hace seguir trabajando cada día", confesó Badosa en el marco del AKRON WTA Finals.

La historia de Paula sirve de inspiración para las tenistas que disputarán este año el Abierto de Zapopan, llegando desde la clasificación a la disputa del certamen jalisciense.

"Muchas piedras en el camino, pero la ilusión y la fe nunca se perdió. El sueño siempre fue más grande que todo. Gracias a los que me apoyáis y habéis apoyado siempre. Y a los que no, también porque me habéis hecho aún más fuerte. Seguimos", tuiteó Paula Badosa junto a la imagen que la acredita como la Top 5 del mundo.