Da a conocer UARNT acciones a seguir

Río Bravo.-

La tarde del lunes, el dirigente de la Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas (UARNT), Agustín Hernández Cardona, dio a conocer las acciones a seguir en las próximas semanas, en lo que hace al movimiento campesino.

"El diputado Eraclio Rodríguez presidente de la Comisión de Agricultura, realiza reunión con los representantes de las cadenas productivas ante la (presunta) cancelación y negativa del presidente a reunirse con los productores después de haber accedido a tal reunión derivada de la movilización nacional del pasado 17 de julio.

El diputado Eraclio comenta que busco en reiteradas ocasiones al nuevo secretario de Hacienda, sin embargo, tajantemente el secretario de Hacienda le dice al diputado Eraclio: 'no puedo hablar contigo' ", según el comunicado difundido por la propia UARNT.

Hernández Cardona, no obstante indicó que no todo está perdido pues "se tiene contemplada una posible reunión el día martes o miércoles con el secretario de Agricultura; con el ingeniero Romo y posiblemente el secretario de Hacienda, si en dicha reunión no se resuelve la problemática que ha generado la movilización del 17 de de Julio, se plantea las siguientes acciones":

-Reunión mañanera en el zócalo de la ciudad de México, el día 31 de julio a las 6:00 horas con al menos mil productores

-Movilización nacional el 14 de Agosto

-El día 22 de julio empieza el diputado Eraclio gira nacional a los estados para impulsar e informar sobre el movimiento

-Se emite manifiesto al presidente, aclarando lo que ha mencionado en las mañaneras y explicando qué podría pasar de no apoyar a la agricultura comercial

-Se propone asistir y pedir un espacio al Consejo Mexicano, para solicitar detalle del gasto de la Sader

La primera de estas acciones se dará este lunes 22 de julio en Palacio Nacional, por lo que los agricultores están a la espera.