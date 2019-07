Cynthia Rodríguez niega que se haya casado con Carlos Rivera

Hace unos días surgió el rumor de que el cantante Carlos Rivera se había casado con la conductora Cynthia Rodríguez en secreto, pero ahora ella aclaró todo.

"No me he casado", dijo tajantemente Rodríguez en una emisión de "Todo un Show".

En un programa de espectáculos se afirmó que la ceremonia se había llevado en secreto en Monclova, Coahuila, donde sólo habrían asistido alrededor de 20 personas.

"No estamos casados, no hay planes. Por ahora tenemos muchos proyectos que queremos lograr. Ahorita nos estamos apoyando", dijo Rodríguez.

Sobre si quiere ser mamá, la también cantante mencionó que sí le gustaría.

"Claro que quiero ser mamá, pero no es el momento".

NO LE IMPORTAN LAS OPINIONES

Rodríguez también hizo énfasis en que no le gusta hablar sobre la relación que llevan ella y Rivera, pues no quieren que nadie opine si les gusta o no.

"Tenemos algo tan bonito, un amor tan fuerte, un amor donde nos amamos en libertad, donde nos apoyamos, nos protegemos, nos cuidamos siempre. No queremos que nadie opine si les gusta o no les gusta, si están o no de acuerdo, por eso no compartimos nada. Si de pronto se inventa algo eso ya es otra cosa, pero no tiene nada que ver con nosotros".

NO HABLARÁ MÁS DE SU VIDA PRIVADA

Finalmente, Cynthia dijo que no volverá hablar sobre el tema, ya que prefiere que se hable por su trabajo y no por ser la novia de Carlos Rivera.

"Nunca más voy a volver a hablar de mi relación porque no quiero que sea vea que yo estoy aprovechando el momento, porque gracias a dios, él está en un gran momento y deseo que le vaya mucho mejor. Pero yo también he trabajado muchísimo, llevo 14 años sin parar y quiero que se hable de mi trabajo, no sólo que soy la novia o pareja de Carlos Rivera, aunque me siento súper orgullosa", finalizó.