Cupido pandémico: el amor de los famosos este San Valentín

En diciembre pasado celebraron su primer aniversario como novios. La felicidad en sus rostros en cada foto que comparten pronostica un largo futuro juntos. Julián Gil y Valeria Marín Luego de los problemas legales por la custodia de su hijo, Matías, de 5 años y fruto de su relación con Marjorie de Sousa, el argentino encontró nuevamente el amor, ahora con la periodista deportiva Valeria Marín. Hace unos días la pareja celebró su segundo aniversario como novios, y claro que pasarán este San Valentín juntos. De acuerdo con ambos, a ninguno le preocupa la diferencia de edades, ya que ella es 20 años menor. Christian Estrada y Ferka Quiroz El inicio de su relación estuvo llena de escándalos, ya que, además de haber sido novio de Frida Sofía, a Christian Estrada sus ex parejas lo calificaron de mantenido y vividor.

Y los artistas no escaparon de Cupido: algunos, en plena pandemia, iniciaron su romance y hasta se casaron, por lo cual seguramente vivirán un Día del Amor y la Amistad muy especial. Lele Pons y Guaynaa La atracción entre la influencer y modelo y el cantante comenzó desde que lanzaron la canción "Se Te Nota"; desde ahí la química traspasó la pantalla. Su amor, sus locuras, incluso los viajes que han compartido se han viralizado al grado de ser una de las parejas más queridas por el público.

Ferka, a pesar de que al principio había dicho que no perdonaría al también modelo por haberle sido infiel durante su primer periodo como novios, se tuvo que comer sus palabras y en agosto de 2020 retomaron su romance. Tanto dicen quererse que un año después, justo, le dieron la bienvenida a su primogénito, Leonel. Rosalía y Rauw Alejandro Uno de los sueños del puertorriqueño era conocer a su crush, la española, en persona. Lo cautivó desde hace años y nunca ocultó su atracción por ella. La sorpresa, además de conocerla, fue que pudo conquistar su corazón y en septiembre pasado, en el cumpleaños de la intérprete de "Con Altura", destaparon su relación. Aunque hicieron el anuncio hace unos meses, la pareja lleva ya más de un año unida, sólo que lo mantuvo en el anonimato. Ahora ambos proyectan su felicidad siempre que pueden.

Daniel Arenas y Daniella Álvarez En agosto del 2021 se dieron una oportunidad en el amor y desde septiembre lo hicieron público. Según han confesado en entrevistas, se conocieron hace más de una década, pero no habían intentado nada. Desde el principio, la ex Miss Colombia se sinceró sobre su prótesis en la pierna izquierda, misma que usa desde 2020 luego de que se la amputaron tras una complicación médica. Se mantienen unidos, al menos así se muestran en redes, y sin importar las críticas que la modelo recibió tras su separación del actor español Lenard Vanderaa, quien la apoyó durante su proceso de salud.

¿Manzanas de la discordia?

El año pasado, Martha Higareda y Maite Perroni fueron señaladas por haber sido las manzanas de la discordia de las relaciones de sus ahora novios. En el caso de la actriz de Amar Te Duele (2002), supuestamente fue la tercera en la relación entre Lewis Howes y la ex chica del clima Yanet García. Sin embargo, en entrevista con Yordi Rosado, la actriz aclaró que no se interpuso, ya que cuando comenzó su noviazgo con Howes, éste ya no tenía ningún compromiso. Quien también estuvo en el ojo del huracán fue Perroni, supuestamente por entrometerse en el matrimonio entre Claudia Martín y el productor Andrés Tovar. Aunque al inicio negaron su relación y alegaron que lo que los unía era una amistad de más de 20 años, al final terminaron por aceptarla y actualmente se mantienen juntos.

A lo que sigue.

Fue muy comentado el matrimonio entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, que duró más de dos años y en el que tuvieron una hija, Kailani, pero, tras su separación, cada uno se dio la oportunidad de tener una nueva relación. Primero el actor destapó su noviazgo con la conductora y modelo Paulina Burrola, e inmediatamente después, con diferencia de unos días, la hija de Eugenio Derbez hizo lo mismo y presentó a su nuevo novio, el influencer Jonathan Kubben. Al final del día, lo importante es que cada uno pasará este 14 de febrero bien acompañado.

Reencuentros sorprendentes

Dicen que donde hubo fuego, cenizas quedan, y sí: hay famosos que le hacen honor a ese dicho. Por ejemplo, luego de casi dos décadas separados, Ben Affleck y Jennifer Lopez se volvieron a dar una oportunidad; esto, después de que cada uno finalizara sus romances. En el caso del actor, con Ana de Armas, y la cantante, con Alex Rodriguez. Entre parejas de la farándula mexicana también se dio el caso. Por ejemplo, tras el anuncio de su separación, en 2019, Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides retomaron su romance el primer trimestre del 2021; sus fans se dieron cuenta de que estaban dándose una segunda oportunidad debido a unas fotos que compartieron en sus redes de un viaje a Disneyland. Otra pareja querida por el público mexicano es la conformada por Danilo Carrera y Michelle Renaud, que, aunque en enero del 2021 finalizaron su relación, se han mantenido en constante comunicación e incluso se ha especulado que ya retomaron su romance, sólo que aún no lo oficializan.

Formalizan su unión

Hay algunos romances que han dado el siguiente paso, llegando al altar o bien ante el juez, por el civil. Una boda de ensueño fue la de Altair Jarabo y su esposo, Frédéric García, mayor que ella por más de 20 años; el enlace se llevó a cabo en agosto en un exclusivo castillo en París, Francia. El enlace del 2021 fue el del boxeador Saúl "Canelo" Álvarez y Fernanda Gómez, llevado a cabo en mayo en la Catedral de Guadalajara, Jalisco; entre los invitados estuvieron J Balvin, Pepe Aguilar y Prince Royce. En ese mismo mes, en Puerto Vallarta, también Alex Fernández Jr. (hijo del Potrillo y nieto del fallecido "Charro de Huentitán", Vicente Fernández) y Alexia Hernández unieron sus vidas por lo civil. En agosto de 2020, en Zapopan, su hermana Camila Fernández contrajo matrimonio con Francisco Barba, tras sólo nueve meses de noviazgo; ella ya es madre de Cayetana y Alex está en espera de que nazca su primogénita, Mía. En junio de 2020, ante 27 invitados, Emir Pabón y Stefanía de Aranda se casaron por lo civil en Cuernavaca, Morelos. Por otro lado, hace unos días, el 5 de febrero, Mariana Torres se unió legalmente a Jonathan Nienow tras cuatro años de noviazgo.

Se les acaba el amor Belinda y Christian Nodal

A dos días del 14 de febrero, el intérprete de "Te Fallé" confirmó en sus historias de Instagram que rompió con la también actriz, luego de semanas de especulación de su separación cuando internautas se percataron que ambos ya no se seguían en redes sociales. "A todos mis fans y amigos de la prensa, quiero compartirles que hemos decidido darle fin a nuestro compromiso y nuestra relación de pareja, llevándonos cada uno lo mejor del otro", dijo en el video. Las estrellas se conocieron durante el reality La Voz... México en 2020. Aunque al inicio se creyó que su romance era parte de una estrategia publicitaria para el programa, los artistas habían dejado claro que no era así. En agosto de ese año revelaron su noviazgo; para mayo del 2021, el cantante le entregó un anillo de compromiso a la cantante de "Sapito" con un costo aproximado de 3 millones de dólares.