Cuida de Manson

Los Ángeles, California

El cantante de metal industrial Marilyn Manson publicó un pequeño teaser en sus cuentas de Instagram y Twitter del que será el videoclip para la canción Tattooed in reverse.

En el video de apenas 10 segundos se observa a Marilyn Manson vestido de negro y con semblante macabro sobre una silla de ruedas y a la cantante Courtney Love vestida de enfermera, empujando al polémico cantante.

SIN FECHA DE ESTRENO

El adelanto, que no incluye una fecha de estreno, es acompañado por la frase: “¿Quién permitió que Courtney Love fuera mi enfermera?”.

No es la primera vez que Mason colabora con otros artistas en trabajos audiovisuales, pues en los videoclips KILL4ME y SAY10 aparece el actor Johnny Depp, y ahora con Tattooed in reverse, que forma parte de su más reciente placa Heaven upside down, Courtney Love hará lo propio.