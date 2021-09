Cuatro décadas y sin gira

Rumbo a los 40 años de historia de Timbiriche , los integrantes de la banda por ahora no tienen planes de una próxima gira , pues cada uno está con proyectos personales, pero mantienen buena comunicación.

"Sí (tenemos un chat), así que todo el tiempo estamos en comunicación", agregó Mariana Garza.

Por eso cada uno sabe en lo que anda su compañero.

La historia de los niños que empezaron a jugar, cantando y bailando, se empezó a escribir el 30 de abril de 1982.

EL PASADO REENCUENTRO

La banda se reencontró para el festejo de sus 35 años en 2017 con una exitosa gira que los llevó por México y Estados Unidos, causando el mismo furor que en sus anteriores presentaciones, primero en 1998 y después en 2007.

"No hay todavía plan para los 40 años, la verdad es que no sé si a la mejor vamos a brincarnos, porque pues normalmente cuando nos reunimos es cada 10 años, y ahorita no se han cumplido los 10 años de la última gira.

"Sí estamos en contacto, estamos todo el tiempo platicando y echándonos porras cada quien en su proyecto, pero sin tener planes de reunirnos en público", explicó Mariana.

Mariana celebró más de cuatro décadas de trayectoria en teatro, por lo que le dieron un reconocimiento por parte del productor Morris Gilbert y Mejor Teatro.