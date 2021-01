¿Cruz Azul buscó a Miguel Herrera?

Cuando salió Miguel Herrera del América, su nombre se escuchó como uno de los candidatos para llegar al banquillo de Cruz Azul, equipo que al final del Guardianes 2020 se quedó sin DT con la renuncia de Robert Dante Siboldi.

¿Pero realmente La Máquina contactó al "Piojo"? En entrevista con Telemundo, Herrera declaró que el equipo de La Noria no se acercó a él. "No, para nada me habló Cruz Azul".

El extécnico de la Selección Mexicana negó que le hayan ofrecido al equipo, que al final, terminó con Juan Reynoso como su entrenador.

Lo que sí declaró Miguel fue que recibió ofertas de otros continentes, pero no se concretaron porque no le llamaron la atención.

"He recibido ofertas de fuera, China y Emiratos Árabes, pero no me llama mucho la atención eso, espero ofertas tangibles, mi nombre suena en varios lados pero yo nunca me he manejado con un representante".

Además, expresó que la prensa andina le ha llamado: "Incluso me han marcado periodistas chilenos, pero no hay nada tangible, por ahora estoy tranquilo".

Herrera salió del América, que ahora tiene como DT al argentino Santiago Solari.