Critica La Volpe poca actividad de Lainez en América

CIUDAD DE MÉXICO.- Si hay un entrenador en el futbol mexicano que cree en los jóvenes mexicanos, ese es Ricardo La Volpe.

El argentino volvió a las andadas en Twitter al charlar con los usuarios que le preguntan sobre futbol (a veces, otras cosas). Este lunes, le preguntaron por Diego Lainez.

Y es que el juvenil mexicano está prácticamente borrado para el actual entrenador de Club América, Miguel Herrera.

"Diego era un jugador en proceso, es decir, estaba para ir demostrando su capacidad y su gran técnica, pero lógicamente agarrando experiencia", señaló el primer 'tuit' de 'El Bigotón'.

Lainez fue debutado por Ricardo en el Clausura 2017, en un partido ante el León.

"Su debut fue por necesidad, pues el plantel tenía muchas bajas. Sin embargo, es un desperdicio hacerlo jugar en divisiones de abajo, porque destacaba muy fácil sobre los demás" comentó La Volpe, actualmente sin equipo.

Diego ha disputado 23 partidos con las Águilas y aún no ha marcado gol.

"Creo que en esas divisiones ya no tiene nada que aprender, eso sería estancarlo en su carrera, porque no tendría ninguna exigencia, todo se le haría fácil. No todos tienen esas condiciones. Me recuerda a (Andrés) Guardado", concluyó.