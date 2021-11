Cristante se muestra muy autocrítico tras empate ante Esmeraldas

Eso no quita que en el vestuario no estén felices y menos después de empatar a cero con León.

"El plantel está jodido, pero está bien. No es normal que uses tres porteros en el torneo, ya desde ahí se ha dificultado, pero este plantel está con todas las ganas de ganar", dijo el técnico del Toluca, Hernán Cristante.

En líneas generales "el equipo lo hizo bien. Hoy le di las gracias a los chicos porque la entrega de ellos es espectacular, y eso me deja tranquilo".

Para asegurar su lugar entre los primeros cuatro, se debe de ganar el último juego del torneo regular ante el Puebla, el próximo viernes.

"Me encantaría el próximo partido salir a ganar para terminar en los primeros cuatro. Los chicos se lo merecen, pero si no se logra vamos a pelear".

Ariel Holan técnico de León, se dijo harto de los fallos arbitrales que le han afectado en las últimas fechas.

En el juego ante Toluca se marcó un penalti a favor de los Esmeraldas, pero al ser revisado por el VAR, la decisión fue echada para atrás.

Al respecto, el argentino comentó: "De esto no se tiene que hablar pero ya hay que hablar, ya son seis decisiones que nos afectan en algún sentido y no tiene explicación. Yo defendí la implementación del VAR, pero termina siendo la fiscalía de la injusticia. No sé cómo pasan la cámara, que se dice, pero es algo que no se debe de dejar pasar y no quiero ir al inicio de campeonato donde hubo más polémicas".

Del juego, dijo: "Me voy con una sensación rara porque el equipo hizo un partido para poder ganar hoy, si alguien lo mereció ganar, ese fue el León".

Le quedan dos partidos por disputar: "Está claro que nuestro primer objetivo era entrar en la liguilla y de manera directa. Quedan dos partidos importantes y tenemos que seguir creciendo en los detalles".