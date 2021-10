Creará circuito independiente

Ante lo que considera un secuestro de los campeonatos nacionales, Cibernético y otros luchadores se aliaron para crear los campeonatos nacionales independientes de distintas divisiones y hasta de ¡los exóticos!

Tras el actuar de la Comisión de Lucha Libre de la Ciudad de México contra DMT Azul como Campeón Nacional Completo, el Main Man junto a otros independientes desconocieron a las comisiones, pues son éstos los que trabajan sobre el encordado.

"Quieren secuestrar el Campeonato Nacional Completo, pues que lo hagan, nosotros vamos a sacar el campeonato independiente, el cual va a tener más validez que el que tienen secuestrado, porque lo va a poder disputar cualquier luchador.

"Empezar con el Nacional Completo Independiente y luego el semicompleto, después el medio, el ligero, el welter y después sacaremos el primer campeonato Nacional Independiente Exótico, porque no lo han hecho y prefieren darles los campeonatos femeniles a los exóticos, lo cual está mal hecho y no es porque sea homofóbico, sino porque no les dan su lugar", afirmó el Ciber.

El gladiador asegura que se debe cuidar a la materia prima del pancracio, la cual son los luchadores y por ello estará participando activamente dentro del Sindicato Nacional.

"Cuando el sindicato esté bien encarrerado ahora sí a cuidar el dinero, porque antes fue una cueva de ladrones" concluyó el Main Man.