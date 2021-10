Covid la deja sin obra

"Es totalmente falso. Yo salí de este gran proyecto porque tengo disautonomía derivada del Covid-19.

POR SALUD

Me requerían para ensayar unas semanas atrás, yo ya estoy a un 80 por ciento bien, aún me falta ese 20 por ciento, pero al ser la narradora se requiere de mucho esfuerzo y disciplina, pero es exhausto.

"Mis doctores me prohibieron hacer la obra en este momento porque la disautonomía provoca presión alta, taquicardias y mareos, una energía que no tengo para hacer la obra en este momento", afirmó Yuri, vía telefónica, durante la conferencia de presentación del montaje.

YA TIENE SUPLENTE

En su lugar quedó Fela Domínguez, recomendada por Rivera. Ella será la narradora de la puesta, que se estrenará el 10 de febrero del 2022. El Faraón será interpretado por Kalimba, mientras que a José lo encarnará Rivera.

"José El Soñador es la primera obra que vi en mi vida y vi lo maravilloso que era el teatro musical porque podía bailar, cantar y actuar, que son mis tres pasiones en la vida.

"El teatro le ha dado a mi carrera cosas inimaginables. Me habían llegado invitaciones para muchas obras, no sólo para México sino en otros países, especialmente José me tocó el corazón y el alma. Afortunadamente los planetas se alinearon y hoy estamos aquí; me siento honrado de estar rodeado de tanto talento", dijo Rivera.

COMIENZAN ENSAYOS

Desde hace tres semanas comenzaron los ensayos. Contarán con 450 cambios de vestuario y 420 metros cuadrados de pantalla de leds para las 56 funciones.

Los boletos estarán disponibles el 1 de noviembre; la preventa exclusiva será desde hoy hasta el 31 de octubre, únicamente para los fans del artista tlaxcalteca, con 20 por ciento de descuento.