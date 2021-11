Corona Badosa su mejor año en el tenis

Este logro ha tenido un especial significado para la nacida en Barcelona, luego de dejar atrás crisis emocionales. No todo ha sido miel sobre hojuelas para Paula, ya que había personas que no le auguraban éxito en el tenis profesional.

Con tan sólo 17 años, empezó a deslumbrar en el Roland Garros Jr., donde fue nombrada "La Sharapova española". Sin embargo, las altas expectativas y la constante presión la orillaron a sumirse en la depresión.

"Sentía presión, obligación y miedos. No tenía ganas ni personal ni profesionalmente de hacer nada.

No disfrutaba con nada", reconocía Badosa en 2019. A pesar de ese mar de sentimientos, la tenista tiene un espíritu de lucha que le ha servido para superar cualquier adversidad.

Ya sea para vencer a la depresión o para remontar la Final ante Victoria Azarenka, una de las tenistas que ha sido una inspiración para ella y a quien venció en un duelo de 3 horas en Indian Wells. La imagen de Badosa en el piso con las manos en el rostro mientras caían las lágrimas reflejaron su desahogo.

"Tengo memoria y sé todo lo que he pasado. Lo he sufrido mucho y he tenido que trabajarlo mucho. He pasado por momentos de depresión, de estar tratándome, de no sentir el tenis. Me costaba mucho y llegué a pensar en no estar aquí. Después de todo, estoy aquí con 23 años.

"La gente es de muchas prisas, muchas expectativas que (piensan que) con 20 o 21 hay que ganar estos torneos y cada uno tiene su tiempo.

Quiero remarcar esto porque hay niñas, jóvenes, que se piensan que con 17 tienen que ser lo mejor y no es así.

Hay gente que gana torneos con 30 y hay que tener mucha paciencia y no crear todas esas expectativas", afirmó tras ganar el título que la acredita como la primera española monarca en Indian Wells.

Ahora no sólo disfruta estar entre las mejores tenistas del mundo. También es la estabilidad emocional y la paz lo que la hacen estar plena.