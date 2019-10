Contempla IMSS una inversión de 3 mmdp

Ciudad de México.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) alcanzó su estabilidad financiera a costa de la salud de los derechohabientes, afirmó su director Zoé Robledo Aburto.

Un ejemplo es que el IMSS solo cuenta con 0.67 camas por cada mil habitantes, siete veces menos de lo recomendado por la OCDE, para revertir esta situación, el Seguro Social contratará personal médico y de enfermería, además reforzará su infraestructura, puesto que la austeridad republicana no es igual a recorte de gastos.

Al comparecer ante el Senado de la República, el director general del IMSS destacó que el superávit que se logró en la administración de Enrique Peña Nieto no tuvo un impacto positivo en la atención a los afiliados.

"En 2015 se informó que se había revertido la tendencia creciente en el déficit y es cierto, sin embargo la crisis en la atención a los derechohabientes no dio tregua y en 2018 tuvimos el menor número de camas que ha tenido el IMSS desde su fundación: 0.67 por cada mil derechohabientes. La salud financiera empezaba a ser a costa de la salud del paciente", dijo.

Para mejorar los servicios que brinda el instituto, Robledo Aburto adelantó que para 2020 se invertirán 3 mil 600 millones de pesos en la contratación de personal médico y de enfermería, en la construcción de infraestructura y en el reforzamiento de la que existe.

"En 2020 se contratarán 5 mil 177 plazas nuevas de personal médico y mil 736 de personal de enfermería. En infraestructura hospitalaria. En el sexenio pasado se invirtió en promedio 4 mil 491 millones de pesos anuales en infraestructura y en equipamiento, en 2020 en infraestructura y equipamiento, la inversión va a ser de 12 mil 712 millones de pesos es decir, más del doble del promedio de los dos sexenios anteriores", puntualizó.

El funcionario mencionó que las carencias del instituto son una muestra de que se perdió el rumbo de la seguridad social, y hoy es urgente un cambio de ruta. Resaltó que el IMSS no puede recortar gastos que impacten en la calidad del servicio y que la austeridad significa gastar bien y de forma transparente.

"En el IMSS, no gastar no es un ahorro, puede ser un fracaso porque significa que no se esté cumpliendo alguna acción o no se esté cubriendo algún derecho. Austeridad en el IMSS debe ser gastar bien en lo que efectivamente necesitan los derechohabientes para recibir la atención que merecen", dijo Robledo Aburto.

Agregó que la "austeridad es evitar destinar recursos en gastos administrativos o nómina de apoyo; por eso se cancelaron todas las plazas de chóferes y asesores; se ajustaron a la baja los niveles salariales de los mandos superiores y se ajustó también la prestación de vehículos".