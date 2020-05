Considera Ochoa que será difícil regresar a la Liga MX

Con más que se extrañe patear un balón sobre la cancha, en el Club América advierten que el aislamiento social les cobrará factura a la hora de regresar a competir en el Clausura 2020.

"Es difícil saber qué pasará, no se sabe cuánto tanto tiempo de parón, seguro que los clubes tratarán de dar buen espectáculo, entregarse , la clave es dónde alcanza el aspecto físico porque el ritmo se ha perdido, estas jornada se parecerán a una jornada uno, dos ó tres, en los que te acomodas y de inmediato jugar una liguilla, nosotros como América estaremos ahí para luchar, no sé cómo se vaya a dar, será diferente y difícil", resaltó Guillermo Ochoa, en una videoconferencia.

Eso sí, el guardameta de las Águilas espera el mejor de los protocolos de sanidad, para cuando la vuelta a los entrenamientos y partidos sean autorizados.

"De entrada, los clubes buscarían la forma de distanciamiento, nada sirve cuidarnos y regresar si se pierde lo que hemos hecho, somos futbolistas y queremos a nuestras familias, la Federación (Mexicana de Futbol) junto con Gobierno deben tener cuidados adecuados, a todos realizarnos pruebas necesarias (de Covid-19), antes de cada concentración como en Alemania y España, estamos expuestos y no sería válido que nos expongan solo por jugar futbol... La Federación no dejará pasarlo y nos van a cuidar, de lo contrario, los futbolistas haremos un llamado".

El Clausura 2020 regresaría hasta julio, una estimación que a Memo tiene más tranquilo, con menos incertidumbre.

"Realmente no es fácil llevar el día a día, se vuelve complicado el aislamiento social, como deportista y futbolista el no poder salir a la cancha y no tocar un balón con tus compañeros es complicado. En casa encuentras esa motivación, hay que esperar que den luz verde y ya pensaremos en tener más trabajo de cancha".

Finalmente, sobre el coronavirus y sus estragos en el mundo, Ochoa opinó que "en este tiempo será complicado para todos los clubes a nivel mundial, por el presupuesto, el impacto económico, no tanto los contratos actuales; van a ser pocos los que mantengan su valor, bajará, los pagos serán diferidos para comprar jugador".