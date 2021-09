Conquista Nueva York

El fin de semana Sofía Niño de Rivera saldó una deuda personal de hace una década y, de paso, se convirtió en la primera comediante mexicana en grabar un show de stand up en la meca de esta disciplina.

"En realidad, nunca pensé que iba a hacer una gira en Estados Unidos. Para mí era súper, súper lejano cuando empecé.

"La primera vez que vi stand up en vivo fue aquí, en Nueva York, y cuando regresé a México decidí que quería hacer esto", rememora Sofía.

BIEN PREPARADA

Fue su padre, el clavadista olímpico en Tokio 1964 Luis Niño de Rivera, quien entre los mejores consejos le dijo que aprendiera el oficio preparándose en serio.

"Y como la cuna del stand up es Nueva York, entonces me vine acá a hacer un taller de un mes, y viviendo acá aprendí a hacerlo como se debe hacer.

"Nueva York es icónico, y aquí fue la primera vez que me subí a un escenario, en un barecito de Soho, donde no me fue a ver nadie. Aquí tienes que pagar por subirte, tienes que ganarte el lugar para ocupar el escenario", afirma la humorista, de 39 años.

SUS PADRES PRESENTES

Su papá y su mamá, Hortensia Mesta, aplaudieron conmovidos y sonrientes que su hija cumplió su sueño en una gira por territorio estadounidense, la cual tuvo que posponer el año pasado por la pandemia de Covid-19.

"Estaba en un momento en el que iba armando el ´timing´ del show, súper bien, y viene la pandemia y toma un año sin hacer nada.

"En el stand up es muy grave no subirte al escenario", sostiene Niño de Rivera.

Durante el encierro forzado tuvo a su segundo hijo, y si bien la maternidad le sentó de maravilla, en su profesión las cosas no estaban resultando debido al creciente número de contagios en el mundo.

"Fue muy difícil estar embarazada en pandemia. Traté de hacer contenidos, hice shows por Zoom. ¡horrible! Terrible experiencia, pero lo hacíamos y así, de poco a poco, fui retomando la comedia".

Encanchada otra vez, Sofía brindó un espectáculo centrado en divertir con temas de la vida diaria. La crítica política estuvo ausente. Y a los mexicanos y latinos que llenaron el teatro el sábado les pareció muy bien, pues la despidieron con ovación de pie.

TODO CAMBIA

Por supuesto, el show que presenta la humorista no es el mismo que el de antes de la pandemia.

"Tuve que cambiar ciertas cosas ahora que retomé la gira. Creo que actualmente todos estamos muy cansados de escuchar que el fin del mundo se acerca y necesitamos sonreír mucho", destaca la comediante.

Sofía Niño de Rivera seguirá, si no se interpone de nueva cuenta alguna crisis sanitaria por la Covid-19, con su gira hasta diciembre. Las próximas sedes son El Paso, Texas (11 de septiembre) y Denver (12), para, en los próximos meses, hacer escalas en Chicago, Miami, San Francisco y Los Ángeles.