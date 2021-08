Confunde Paloma Guillén con vacuna anti Covid-19

"No hay fecha todavía. Yo tengo comunicación de primera mano con las autoridades federales en la Ciudad de México y comentan que el próximo fin de semana terminan en Altamira y que es muy probable que la próxima semana continúe Tampico y Ciudad Madero", citó el edil.

Tampico, Tam.- Luego de que la ex subsecretaria general del Gobierno Federal, Mercedes del Carmen Guillén Vicente lanzara un anuncio en sus redes sociales sobre la apertura de la aplicación de la vacuna anticovid en Tampico y Ciudad Madero, el regidor de Morena, Víctor Peñaloza Hernández dijo que sólo se trató de una desinformación, que posteriormente fue desmentida.

Y ante la malinformación que lanzó la también hermana del Sub Comandante Marcos, el regidor señaló; "está mal informando a la ciudadanía, si no cuenta con los datos que se comunique con los compañeros, el número lo debe tener seguramente sino aquí en el palacio me puede ubicar para proporcionarle la información".

Indica que la falsa información que emitió, hizo que mucha gente del sur de Tamaulipas, en especial los de la tercera edad se malinformaran y creó incertidumbre.

Actualmente las autoridades están trabajando en la vacunación en Altamira y, a la par están trabajando en la logística para hacer lo propio en Tampico y Ciudad Madero.

A los habitantes de Tampico y Ciudad Madero de la tercera edad pidió paciencia "no vayan a Altamira si no son de ese municipio... Si soy de Tampico me quedo en Tampico y en su momento seré vacunado", concluyó.

Víctor Peñaloza, regidor porteño.