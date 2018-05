Confirman regreso de John Cena y Nikki Bella

NOTICIAS RELACIONADAS John Cena quiere volver con Nikki

Monterrey, México.- A un mes de haber terminado,¡retomaron su

Al menos eso pudo confirmar una fuente a la revista People.

"Ellos básicamente regresaron", dijo una fuente cercana la pareja.

Bella rompió su compromiso con el luchador en abril, tres semanas antes de su boda, al parecer por diferencias sobre si tener o no hijos.

"Esto nunca fue realmente sobre terminar su relación, se trataba de suspender la boda porque algo no se sentía bien", dijo otra fuente.

"Fue una boda que se alistó bajo falsas intenciones. Ella estaba fingiendo que estaba bien con no tener un hijo, estaba fingiendo que no podía y no cedería en ese punto", agregó.

Al parecer la luchadora sí quiere tener familia pero Cena no está interesado.

Este sábado Bella, de 34 años, y Cena, de 41, fueron vistos juntos por primera vez desde que anunciaron su separación.

"Ambos despertaron y se llamaron una vez que cancelaron la boda, y comprendieron que podrían repara lo que habían roto", explicó la primera fuente.

Cena al parecer cambió de opinión respecto al tema de formar una familia.

"Él le abrió su corazón, y ella está ahora más lista para regresar con él, ahora que escuchó lo que necesitaba escuchar. Él ha estado diciendo y haciendo las cosas correctas", añadió el informante.

Las fuentes afirman que Bella y Cena pronto se casarán y comenzarán a ser una familia, pero que no llevan prisa.

"Ella se mudará con él, en algún momento, seguro. Pero no tienen prisa. Ellos saben que van a pasar el resto de su vida juntos. De aquí al año próximo van a estar casados, seguro. Y entonces tendrán un bebé", concluyó un informante.