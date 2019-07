Confirman multas a partidos. Pagarán PRI y Morena las más elevadas

Cd. Victoria, Tam.- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó un dictamen donde contempla multas por 12 millones 944 mil 071.75 pesos para los siete partidos políticos, y un candidato independiente, quienes participaron en el reciente proceso electoral 2018-2019; siendo los partidos Revolucionario Institucional y Morena quienes alcanzaron los montos más altos con el 72.40 por ciento del total.

Según el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, el PRI deberá reintegrar al instituto la cantidad de cuatro millones 864 mil 398.11 pesos por faltas como egresos no reportados; omisión de reportar operaciones en tiempo real; omisión de presentar la documentación soporte consistente en muestras; omisión de presentar avisos de contratación, o presentados de forma extemporánea; y eventos registrados extemporáneamente.

Morena por su parte deberá de pagar cuatro millones 508 mil 249.33 pesos en multas por señalamientos como egresos no reportados; eventos registrados extemporáneamente, de manera posterior a su celebración; egresos no comprobados; y pagos en efectivo a representantes de generales y de casilla que exceden el límite permitido.

A estos les sigue Acción Nacional con un millón 248 mil 202.78 pesos por egreso no comprobado por propaganda contratada en internet con o sin intermediario; gastos no vinculados con la obtención del voto; eventos registrados extemporáneamente, de manera posterior a su celebración; y egresos no reportados.

El PT con un millón 161 mil 568.52 pesos por aportaciones en especie de militantes y simpatizantes mayores a 90 UMAs; egresos no reportados; omisión de reportar casas de campaña y realizar el registro contable de los gastos por el uso o goce temporal de los inmuebles; y omisión de reportar operaciones en tiempo real.

Movimiento Ciudadano con 572 mil 419.75 pesos por ingresos por aportaciones no comprobados y egresos no reportados.

Verde Ecologista 418 mil 056.52 pesos por egresos no reportados; eventos registrados extemporáneamente, de manera previa a su celebración; y eventos registrados extemporáneamente, el mismo día de su celebración.

El PRD con 135 mil 184 pesos por eventos reportados extemporáneamente, el mismo día de su celebración; omisión de reportar operaciones; y egreso no reportado.

Mientras que el candidato independiente del Distrito 02 de Nuevo Laredo, Octavio Almanza, pagará la cantidad de 35 mil 992.74 pesos por ingreso no comprobado; aportación de una iglesia evangélica, persona prohibida; eventos registrados extemporáneamente, de manera previa a su celebración; omisión de reportar 40 operaciones en tiempo real; y egreso no reportado.

En el caso de los partidos políticos será el INE quien notificará a las dirigencias nacionales de estas sanciones las cuales les serán descontadas directamente de sus prerrogativas.