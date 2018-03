Confirman los exámenes de ADN que restos óseos sí eran de Pilar G.

Cd. Victoria, Tam.

En un video publicado en Facebook por Raquel Garrido Santamans, hermana de la ciudadana española que el pasado 2 de julio fuese desaparecida en un tramo de la carretera Victoria Soto La Marina, María Pilar, reveló que los últimos exámenes de ADN realizadps en España confirmaban el dictamen presentado por la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas al identificar a los restos óseos encontrados el 26 de julio a la altura del kilómetro 55 de la misma carretera como pertenecientes a la ciudadana española.

“Este video va dirigido para todas las personas que nos han estado apoyando durante estos largos ocho meses, hoy desgraciadamente mi video tiene malas noticias que dar, hoy se confirmó que los restos que se encontraron si pertenecen a mi hermana María Pilar Garrido Santamans”, fue en el mes de septiembre del año pasado cuando la PGJT entregó a familiares de María Pilar Garrido sus restos óseos para ser llevados a España, en donde tras varios exámenes forenses se determinó que estos efectivamente pertenecían a la mujer originaria de Massalavés en la Comunidad Valenciana.

A casi 3 meses de haber llegado a tierras hispanas, Raquel Garrido reveló en entrevista para Televisión Española (TVE) que éstos no habían sido procesados para determinar su identidad, finalmente esto se realizaría en la Clínica Progenie Molecular de Valencia con el apoyo de la Universidad Complutense de Medicina Forense de Madrid, “siempre nos mantuvimos con la esperanza de que no fuera ella, de que pudiéramos volver a abrazarla y a besarla, y a pasar por esta pesadilla, desgraciadamente no tengo esa noticia quedar”.

Del mismo modo Garrido Santamans agregó que el jueves por la tarde serán llevados los restos mortales de María Pilar a una funeraria y el viernes se llevaría a cabo su sepelio, cabe agregar que el Ministerio Público de Tamaulipas vínculó al esposo de María Pilar, Jorge ‘N’, como probable responsable de la desaparición y muerte de su cónyuge, no obstante el juez no ha dictado sentencia al esperar que los peritos investigadores comprueben el señalamiento por lo cual el imputado permanece en el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Ciudad Victoria desde el pasado 30 de agosto.