Confía ´Nacho´ Ambriz en el boleto al Mundial

"Hay gente que está yendo y no está teniendo mucha participación; entrena pero no es lo mismo entrenar que jugar, donde tienes tu mejor ritmo, tienes mayor confianza; ¿por qué? Porque estás cada 8 días participando", explicó Nacho en entrevista.

"Veo a algunos jugadores no con el ritmo, no con la confianza que se necesita para estar en la Selección. Lo único que te puedo decir es tener calma, desearle lo mejor a la Selección, que clasifique por el bien de todos y después los encargados harán un análisis".

Pese a que la Selección Mexicana no ha mostrado su mejor cara, Ambriz pidió apoyar al timonel Gerardo Martino

"Hay que tener calma, lo más fácil es tirar piedras y decir: ´¡Ah!, esto no sirve´, pero no, si hay algo que siempre he peleado, es que al entrenador que esté, al cuerpo técnico, apoyarlo", apuntó.

"Y después es de cada quien tener un autoanálisis".

El estratega de los Diablos ve normal que el Tri batalle en la Eliminatoria.

"Que más quisiéramos todos, como decimos: que juegue bien, que agrade y que golee siempre, pero hay pequeñas crisis para todos", agregó.