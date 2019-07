Coneval debe seguir: diputados

Ciudad de México.

Diputados federales coincidieron en que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) debe seguir con su tarea de medir la pobreza en el país, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijera que "no descarta" su desaparición.

El líder de Morena, Mario Delgado Carrillo, indicó que "no debe desaparecer", por el contrario, la renovación de quien lo dirige debe ser una oportunidad para afianzar las evaluaciones que realiza y, con ello, se generen mejores políticas públicas.

"El Coneval fue muy útil para evaluar las distintas políticas sociales que se llevaron a cabo en nuestro país en los últimos años. Yo creo que del Coneval aprendimos qué funciona y qué no funciona en el combate a la pobreza", dijo.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle, recriminó su postura al presidente de la República. "Lo cierto es que no le gusta nada ni nadie que pueda evaluarlo, no entiende el peso de la información, no le interesa resolver la pobreza, sino fomentar clientelas", señaló