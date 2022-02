Condenan a mexicana tras denunciar abuso sexual

"No entiendo cómo de haber sido tan feliz en un país que, si bien es complicado de vivir como mujer, yo no tenía ningún problema. Y pasar a ser víctima y ahora, peor, a una acusada y no poder regresar a la vida que yo había formado. Siento que no sé qué más hacer, no sé a dónde ir. Me siento en un limbo", señaló al medio.

En Twitter, la joven ha lamentado: "Sí, horrible la sentencia de los latigazos, pero más horrible saber que tu Embajada se sentaría a verlo sin hacer nada".

El 6 de junio de 2021 la mexicana fue víctima de violencia de género por parte de alguien a quien consideraba su amigo: "Un hombre de origen colombiano, a quien la mexicana había conocido en los grupos de redes sociales de la comunidad latina en Qatar, entró a su departamento sin su consentimiento, al intentar llamar a la policía ambos forcejearon y él la golpeó hasta dejarla en el suelo".

Tras amenazarla con que no denunciara y luego de la agresión, la joven avisó a su mamá en México y a un amigo; se decidió a denunciar.

"Cuando tenía 17 años, mi primer novio me dio una paliza y trató de matarme. Me tomó años decirle a mi familia y revelar lo que había sucedido", recordó Paola en Twitter.

En Qatar, indicó "Sputnik", decidió denunciar, pero, como le dijo al medio: "Me exigieron una prueba de virginidad y ahí fue cuando me di cuenta que todo se había complicado porque ya habían asumido que yo tenía una relación con este hombre".

Explicó que "tener una relación extramarital es un crimen en Catar el cual puede ser penado hasta con 10 años de cárcel y en su caso, al ser practicante del Islam, puede agravarse y ser sometida a 100 latigazos".

CASO EN PROCESO

Por su caso, la mexicana pudo, prácticamente, huir de Qatar con destino a México aunque su caso sigue en proceso, mencionó "Sputnik".

"La segunda audiencia del caso se realizó el pasado 14 de febrero; sin embargo, esta quedó cancelada pues el agresor de la mexicana abandonó Qatar y al lugar no se presentó ningún representante de la embajada mexicana. Será hasta el próximo mes de marzo que se celebre la siguiente audiencia".

Paola denunció en un artículo el abuso que sufrió, indicó que lo había escrito "frustrada, harta y agotada, después de intentar absolutamente todo por la vía institucional. ¿Por qué las mujeres no denunciamos? Aquí les doy una razón".

En su escrito contó que una de las soluciones que le dieron su abogada y representante legal fue que se casara con su agresor. "Sputnik" la citó: "Si me caso con él ya no habría ningún cargo en mi contra por una relación extramarital (...) sí lo consideré durante un tiempo". De acuerdo con el medio, señaló que esta "opción la meditó al verse frustrada por la dilación del caso y las acusaciones en su contra".

CANCILLER

Ebrard se reúne con Paola

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, se reunió con Paola Schietekat, quien fue víctima de abuso sexual en julio del 2021 cuando se encontraba en la ciudad de Qatar trabajando en el Comité Supremo de Entrega y Legado para el mundial del 2022.

A través de Twitter, el canciller escribió "agradecí a Paola su visita y la conversación. El Consultor Jurídico de la SRE, nuestro mejor abogado, se hará cargo de defenderla y de que sean respetados todos sus derechos como ciudadana mexicana. Le reconocí su valentía y resolución".