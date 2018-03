Concluye Del Toro ciclo de clases magistrales en Guadalajara

Jalisco, México.- Guillermo del Toro dio por terminadas sus tres clases magistrales "De la Geometría a La Forma del Agua" para un aforo de cerca de 8 mil asistentes.

La cita fue este lunes en el Auditorio Telmex, donde se vio más del triple de participantes que en las primeras dos charlas impartidas en la Sala Plácido Domingo del Conjunto de Artes Escénicas, para mil 800 cada una.

El tapatío apareció en el escenario en punto de las 18:00 horas para ser recibido de pie, con gritos y aplausos de la muchedumbre que duraron alrededor de un minuto.

Con sus "gemelitos", como él llama a sus dos premios Óscar, el tapatío arrancó contando sobre la voz en off, instrumento que usa al inicio de todas sus películas.

"Es algo heredado de los cuentos de hadas que existe desde Cronos, la mayoría de mis cintas también cierran con voz en off, son narraciones circulares", contó el director de La Forma del Agua.

Sentado, con jeans, camisa y suéter gris encima, el cineasta aseguró que su trabajo consiste en hacer las películas que lo necesitan.

"La gente cree que uno está tirado en un sillón comiendo donas y viendo 'ahora hago esto'. La realidad es que la carrera sucede de manera accidentada, entre Cronos y Mimic duré cinco años de no filmar, entre Mimic y El Espinazo del Diablo otros cinco años; para hacer depende un poco la economía y las decisiones, el deber del artista es ser muy terco, yo no hago lo que me encargan, hago lo que quiero, si hiciera lo que me encargan tendría películas cada año".

También dejó a saber que este año lo tomará para viajar, producir y preparar trabajos para directores y cine mexicano (el domingo reveló que para la actriz de doblaje, Karla Castañeda y la realizadora, Issa López).

Mientras, el público se mantenía atento, algunos consumiendo agua, refresco y cerveza.

Además de dar tips sobre el uso de colores para enfatizar emociones desde la fotografía, destacó la importancia de hacer virtudes los defectos.

"El defecto es una virtud mal mirada, yo siempre pongo el ejemplo de la primera película de Stanley Kubrick, Fear Desire, algo muy raro, pero luego Kubrick agarró esa extrañeza y la volvió su estilo, le funcionó".

Por otra parte ahondó en la dirección de actores, de la necesidad de abrirse con ellos y de ser diferente con cada uno.

"A los niños actores se les debe hablar como si fueran adultos, pero claro, se hace un trabajo anterior con respiración para que entren en un estado de agitación o de llanto. También es práctico que te cuenten sus memorias, cosas que los hacen felices o que les duela, tratas de hacer un taller entre ellos muy elaborado".

Al llegarse la ronda de preguntas en la que participaron cerca de 50 jóvenes, se desprendió la emoción de todos por cuestionar a su ídolo sobre cosas como el concepto del amor, los vicios o muletillas de sus personajes, su trabajo con personajes femeninos y por qué rechazó dirigir Harry Potter.

"La neta a mí me encantaban los libros (Harry Potter), me parecían hermosísimos, pero para mí la primera era muy para niños y con colores, y yo pensé que debían ser más oscuras y más 'rateras', así que en lugar de hacer un cuento de hadas de alguien más hice El Laberinto del Fauno".

Durante más de dos horas, el director le contestó a los jóvenes, y a quienes hacían preguntas para beneficio personal les pidió que se enfocaran en cuestionar sobre asuntos de interés de todos